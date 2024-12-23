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В Украине возвращаются экстренные отключения: в каких регионах и почему отключают свет

"Укрэнерго" просит разгрузить энергосистему

сегодня, 15:04
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Кравцев Сергей

В ряде украинских городов 23 декабря 2024 года были введены экстренные отключения электроэнергии. ДТЭК и местные Облэнерго сообщают о том, что графики не действуют – в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Если графики не действуют, свет могут отключить, когда угодно.

В Украине возвращаются экстренные отключения: в каких регионах и почему отключают свет

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и возвращать свет в дома украинцев", — говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

В свою очередь гендиректор YASNO Сергей Коваленко отметил, что потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Именно поэтому "Укрэнерго" дало команду на экстренные отключения.                                                                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор пытается максимально усложнить жизнь украинцев, продолжая уничтожать энергетику страны. Следовательно, Украине приходится продолжать жить с графиками отключения света. Как будут действовать новые графики отключения света? Справятся ли мобильные операторы Украины с блекаутами? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – около 40% граждан Украины склонны верить манипулятивным утверждениям о причинах отключения электроэнергии. В частности, 15,4% убеждены, что это связано с массовым экспортом электроэнергии, об этом свидетельствуют данные опроса DiXi Group.




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