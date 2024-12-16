Как будут действовать новые графики отключений света: справятся ли мобильные операторы с блекаутами

Страна-агрессор пытается максимально усложнить жизнь украинцев, продолжая уничтожать энергетику страны. Следовательно, Украине приходится продолжать жить с графиками отключения света. Как будут действовать новые графики отключения света? Справятся ли мобильные операторы Украины с блекаутами? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Блекаут в Украине. Фото: из открытых источников

Дефицит производства электрической энергии никуда не исчез

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире "Киев24" рассказал, что новые графики отключений света будут более справедливыми относительно количества часов наличия электроэнергии в доме.

Эксперт говорит, что он лично рассчитывает, что ситуация на следующей неделе не будет ухудшаться, если не будет новых атак, что мы не можем предусмотреть, поэтому ситуация будет примерно такой же, как сейчас.

Что касается новых графиков, которые вводятся уже сейчас, Владимир Омельченко отмечает, что здесь есть рациональное зерно, ведь можно лучше и гибче реагировать на ситуацию компании "Укрэнерго". И в результате все эти гибкости достигаются равномерности отключения электроэнергии и с одной стороны достигается справедливость. и уменьшение продолжительности отключений в среднем по стране.

В то же время он подчеркнул, что графики отключений не увеличивают количество производимой электроэнергии, они просто распределяют уже имеющуюся энергию.

"Дефицит производства электрической энергии никуда не исчез. Он как был, так и есть, поэтому в этом плане важно, чтобы мы могли увеличить импорт электроэнергии, который мог бы уже сейчас сделать так, чтобы было вдвое меньше графиков отключений, чем их есть сегодня", – подчеркнул Омельченко.

В Украине сети мобильной связи не проектировались на случай войны

Эксперт по вопросам коммуникаций Александр Глущенко в интервью "Общественному" отметил, что еще летом 2024 года Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала оборудовать станции связи аккумуляторами, которые могут обеспечить автономную работу до 10 часов. готовность сетей остается вызовом для украинских операторов из-за регулярных атак врага по энергосистеме.

По словам эксперта, главные трудности для операторов мобильной связи состоят в высоких затратах на оборудование, необходимости получения разрешений и обслуживании станций.

"В Украине сети мобильной связи не проектировались на случай войны. Тот парк аккумуляторов, который был установлен, рассчитывался только на локальные аварии. Поэтому все происходящее с 2022 года это результат сверхтяжелого труда телекомотрасли и адаптации его к вызовам современности", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что это связано с перегрузкой сетей. Когда одна станция отключается, абоненты автоматически подключаются к другой, создавая колоссальную нагрузку на оборудование.

"Для установки новых аккумуляторов нужно ставить дополнительные шкафы, получать разрешения и адаптировать занимающие время площади. До 1 февраля на 10 часов автономной работы операторы могут не успеть перейти, но процесс продолжается", — подчеркнул эксперт.

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