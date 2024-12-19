logo

BTC/USD

100463.18

ETH/USD

3606.59

LTC/USD

107.00

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько украинцев не верят, что в отключениях света виновата РФ: шокирующие данные
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев не верят, что в отключениях света виновата РФ: шокирующие данные

Значительная часть украинцев верят в то, что отключения света не связаны с атаками РФ на объекты энергетики

сегодня, 18:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Около 40% граждан Украины склонны верить манипулятивным утверждениям о причинах отключения электроэнергии. В частности, 15,4% убеждены, что это связано с массовым экспортом электроэнергии, об этом свидетельствуют данные опроса DiXi Group.

Сколько украинцев не верят, что в отключениях света виновата РФ: шокирующие данные

Отключение света

Исследование, проведенное для оценки осведомленности населения о ситуации в энергетическом секторе и его готовности к зиме, осветило основные убеждения украинцев.

В частности, по результатам опроса 18,7% респондентов считают, что отключения электроэнергии создаются намеренно для повышения цен. Кроме того, 5,2% предполагают, что власти специально организуют отключения, чтобы напомнить о войне.

Впрочем, большинство украинцев, а именно: 57,7% убеждены, что основной причиной является повреждение энергетической инфраструктуры из-за российских атак.

"Во время войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру крайне важно понимать и учитывать общественное мнение относительно основных направлений энергетической политики. В частности, эти результаты следует опираться при формировании информационной политики и борьбе с враждебной дезинформацией", — отметил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.

Кроме того, респонденты определили главные направления, которые, по их мнению, должны быть в фокусе государственной энергетической политики. Среди них, например, обеспечение доступных цен на электроэнергию, достижение энергетической независимости и борьба с монополизацией рынка.

К опросу сознательно включили провокационные варианты ответов, чтобы понять подлинные настроения и взгляды украинцев на ситуацию с отключениями электроэнергии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что некоторые эксперты предполагали, что отключения света носили искусственный характер.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dixigroup.org/majzhe-40-ukrayincziv-piddalys-manipulyacziyam-pro-prychyny-vidklyuchen-elektroenergiyi-rezultaty-soczdoslidzhennya/
Теги:

Новости

Все новости