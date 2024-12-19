Сколько украинцев не верят, что в отключениях света виновата РФ: шокирующие данные

Около 40% граждан Украины склонны верить манипулятивным утверждениям о причинах отключения электроэнергии. В частности, 15,4% убеждены, что это связано с массовым экспортом электроэнергии, об этом свидетельствуют данные опроса DiXi Group.

Отключение света

Исследование, проведенное для оценки осведомленности населения о ситуации в энергетическом секторе и его готовности к зиме, осветило основные убеждения украинцев.

В частности, по результатам опроса 18,7% респондентов считают, что отключения электроэнергии создаются намеренно для повышения цен. Кроме того, 5,2% предполагают, что власти специально организуют отключения, чтобы напомнить о войне.

Впрочем, большинство украинцев, а именно: 57,7% убеждены, что основной причиной является повреждение энергетической инфраструктуры из-за российских атак.

"Во время войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру крайне важно понимать и учитывать общественное мнение относительно основных направлений энергетической политики. В частности, эти результаты следует опираться при формировании информационной политики и борьбе с враждебной дезинформацией", — отметил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.

Кроме того, респонденты определили главные направления, которые, по их мнению, должны быть в фокусе государственной энергетической политики. Среди них, например, обеспечение доступных цен на электроэнергию, достижение энергетической независимости и борьба с монополизацией рынка.

К опросу сознательно включили провокационные варианты ответов, чтобы понять подлинные настроения и взгляды украинцев на ситуацию с отключениями электроэнергии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что некоторые эксперты предполагали, что отключения света носили искусственный характер.



