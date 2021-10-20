В Украину ворвется мощное потепление: где будет +22 уже завтра

Завтра, 21 октября, в нашу страну придет внезапное потепление. Но радоваться солнцем и теплом в конце октября будем недолго. На следующие сутки столбик термометра начнет опускаться. В субботу и воскресенье уже будет царить холодная погода.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как прогнозирует Наталья Диденко, в четверг в большинстве регионов будет+ 13 +19, на Западе+ 22 тепла. Прохладно только в Карпатах +7 градусов.

Две ночи в середине недели тоже выпадут теплыми+7+ 12 градусов в ночные часы. Но хорошие впечатления от октябрьского тепла испортит сильный ветер.

Небольшой дождь сбрызните землю поздним вечером 21 октября в западном регионе.

Прогнозисты Украинского гидрометцентра предупреждают о сильном ветре 21 октября ночью на западных территориях, днем он пойдет дальше и будет штормить в большинстве украинских регионов -15-20 м / с. Это І - уровень опасности.

В столице в четверг будет +17 градусов, без дождя. Так же теплую погоду будет портить штормовой ветер.

В субботу погода вновь начнет меняться. К нам придет холодный арктический воздух, а с ним и существенное похолодание.

Специалисты Укргидрометцентра прогнозируют только+ 5 +9 градусов уже 24 и 25 октября. Ночью будет еще холоднее, придут на наши территории морозы, даже на юге страны температура будет около нуля уже в понедельник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ночные морозы и дожди, какая погода будет на выходных. В восточных регионах в субботу будет прохладно и сухо. Дождик может пройти над Полтавщиной. Ночью будет + 2+5 градусов, днем потеплеет+ 12 +15. Ветер будет сильнее. Теплее всего будет на южных территориях: солнечно, без осадков. Но ветрено. Ночью будет +7 +9 градусов, днем температура поднимется до+ 13+ 16. В Крыму тоже без дождя, дневная температура +15 +17 градусов.





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