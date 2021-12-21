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В Украине военных капелланов официально признают частью армии

Закон защищает тайну исповеди военных

сегодня, 12:12
Автор:

Людмила Слободенюк
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Отдельные формирования военных капелланов будут подчиняться новому закону "О Службе военного капелланства" с 1 июля 2022 года. В настоящее время документ появился в "Голосе страны", официальной газете Верховной Рады, а ранее получил подпись президента Украины. Об этом сообщает Укринформ.
Согласно законодательной инициативе, в составе различных военных формирований будут созданы Службы военного капелланства. Правда, их численность не может быть больше 0,15% максимального количества военных в самом формировании. А в военной части на уровне отдельного батальона службу может нести один капеллан.

"Служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе ВСУ, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госпогранслужбы, вид которой зависит от объема, характера и сложности мер по удовлетворению духовно-религиозных потребностей в их органе военного управления, соединении , воинской части, военном учебном заведении, учреждении и организации,"- говорится в документе.

Закон выдвигает ряд требований к военному капеллану: им может быть только гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший право на такую службу. Обязательным является требование высшего богословского образования. Правда, эта норма начнет действовать через пять лет после начала действия закона.
Также капелланам запрещено рассказывать информацию о других военных, но за ними оставляют право хранить тайну исповеди военнослужащих.
Капелланы будут подчиняться непосредственно главнокомандующему ВСУ, командующему Нацгвардией, руководителям других формирований, председателю Госпогранслужбы.

В Украине военных капелланов официально признают частью армии

Военный. Фото из открытых источников

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3372861-zakon-pro-vijskovih-kapelaniv-opublikovano-v-golosi-ukraini.html
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