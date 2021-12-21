В Украине военных капелланов официально признают частью армии

Отдельные формирования военных капелланов будут подчиняться новому закону "О Службе военного капелланства" с 1 июля 2022 года. В настоящее время документ появился в "Голосе страны", официальной газете Верховной Рады, а ранее получил подпись президента Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно законодательной инициативе, в составе различных военных формирований будут созданы Службы военного капелланства. Правда, их численность не может быть больше 0,15% максимального количества военных в самом формировании. А в военной части на уровне отдельного батальона службу может нести один капеллан.





"Служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе ВСУ, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госпогранслужбы, вид которой зависит от объема, характера и сложности мер по удовлетворению духовно-религиозных потребностей в их органе военного управления, соединении , воинской части, военном учебном заведении, учреждении и организации,"- говорится в документе.







Закон выдвигает ряд требований к военному капеллану: им может быть только гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший право на такую службу. Обязательным является требование высшего богословского образования. Правда, эта норма начнет действовать через пять лет после начала действия закона.

Также капелланам запрещено рассказывать информацию о других военных, но за ними оставляют право хранить тайну исповеди военнослужащих.

Капелланы будут подчиняться непосредственно главнокомандующему ВСУ, командующему Нацгвардией, руководителям других формирований, председателю Госпогранслужбы.

Военный. Фото из открытых источников

Читайте также: Бывший украинский военный "сливал" секретные данные российским спецслужбам





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!