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Бывший украинский военный "сливал" секретные данные российским спецслужбам

Шпион собирал данные по системе управления противовоздушной обороной Украины

сегодня, 11:40
Автор:

Людмила Слободенюк
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Бывший украинский военный "сливал" секретные данные российским спецслужбам

Задержание. Фото СБУ

Правоохранители остановили бывшего украинского военнослужащего в шаге от передачи ценной информации. Он уже смог собрать данные о системах противовоздушной обороны (ПО) Украины, отнес их домой и планировал передать российским спецслужбам. О завершенной спецоперации отчитались в Службе безопасности Украины (СБУ).

Шпион уже собрал всю необходимую информацию об организации систем управления войсками ПО и готовился поехать в Российскую Федерацию, якобы для того, чтобы навестить родственников. Однако в контрразведке СБУ уверены, что там он планировал встретиться со своими кураторами из российских спецслужб.

"Военная контрразведка СБУ системно противодействует разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Днепропетровской области разоблачен бывший чиновник одного из подразделений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

У бывшего военного дома изъяли флеш-носители с секретной военной информацией, компьютеры и средства связи с доказательствами его преступления.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый тайно собирал данные, находящиеся под грифом "государственной тайны" на своем рабочем месте — он копировал закрытые оборонные сведения, незаконного вмешиваясь в автоматизированные информационные системы подразделения, где проходил военную службу.

Ожидается объявление ему подозрения и готовится избрание судом меры пресечения.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-peredachi-spetssluzhbam-rf-sekretnykh-danykh-shchodo-systemy-upravlinnia-protypovitrianoiu-oboronoiu-ukrainy
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