В Украине увеличили размер пособия для детей погибших добровольцев

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Черновалова Кристина
В Украине увеличат размер государственной поддержки детей погибших добровольцев, не имеющих официального статуса в добровольческих формированиях территориальных общин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Детям погибших добровольцев увеличат выплаты
Важное решение, принятое правительством в марте 2024 г., предусматривает увеличение адресной помощи для детей, родители которых погибли, защищая Украину, но не были зарегистрированы в официальных военных формированиях. До сих пор из-за отсутствия формального оформления во время начала полномасштабных боевых действий выплаты для таких семей были существенно ниже, чем для детей официально признанных защитников.
С 1 апреля 2024 года размер пособия для одного несовершеннолетнего ребенка увеличится с 2,361 гривны до 7,800 гривен, а для семей, где воспитывается двое и более детей, пособие на каждого ребенка будет составлять 6,100 гривен ежемесячно. Эти изменения происходят автоматически без необходимости дополнительного обращения за перерасчетом.
Кроме того, Минсоцполитики расширило возможности оздоровления детей в 2024 году. Теперь в перечень бенефициаров, которые могут бесплатно отдохнуть в Международном детском центре "Артек" в Закарпатье, входят не только дети участников боевых действий, но и дети погибших добровольцев, а также дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание.
Напомним, что Кабинет Министров Украины объявил о важном решении о поддержке ветеранов войны, жертв нацистских преследований и т.д. Уведомление о размерах разовых денежных выплат было опубликовано в Telegram-канале представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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