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В Украине увеличили размер пособия для детей погибших добровольцев

С 1 апреля размер пособия повышен с 2 361 грн. до 7 800 грн.

сегодня, 14:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине увеличат размер государственной поддержки детей погибших добровольцев, не имеющих официального статуса в добровольческих формированиях территориальных общин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В Украине увеличили размер пособия для детей погибших добровольцев

Детям погибших добровольцев увеличат выплаты

Важное решение, принятое правительством в марте 2024 г., предусматривает увеличение адресной помощи для детей, родители которых погибли, защищая Украину, но не были зарегистрированы в официальных военных формированиях. До сих пор из-за отсутствия формального оформления во время начала полномасштабных боевых действий выплаты для таких семей были существенно ниже, чем для детей официально признанных защитников.

“В марте 2024 г. правительство приняло решение об увеличении размеров адресной помощи детям погибших Защитников-добровольцев, не входивших в состав ДФТГ. Теперь они будут получать государственную социальную помощь повышенного размера”, — говорится в сообщении.

С 1 апреля 2024 года размер пособия для одного несовершеннолетнего ребенка увеличится с 2,361 гривны до 7,800 гривен, а для семей, где воспитывается двое и более детей, пособие на каждого ребенка будет составлять 6,100 гривен ежемесячно. Эти изменения происходят автоматически без необходимости дополнительного обращения за перерасчетом.

Кроме того, Минсоцполитики расширило возможности оздоровления детей в 2024 году. Теперь в перечень бенефициаров, которые могут бесплатно отдохнуть в Международном детском центре "Артек" в Закарпатье, входят не только дети участников боевых действий, но и дети погибших добровольцев, а также дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, получающие помощь на проживание.

Напомним, что Кабинет Министров Украины объявил о важном решении о поддержке ветеранов войны, жертв нацистских преследований и т.д. Уведомление о размерах разовых денежных выплат было опубликовано в Telegram-канале представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.



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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/23659.html
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