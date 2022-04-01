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В Украине увеличат налоги для компаний, продолжающих работать в России

Елена Шуляк рассказала о налогах для компаний, продолжающих работать в России

1 апреля 2022, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7232. Его нормы предусматривают повышение на 50 процентов налогов для компаний, которые и сейчас проводят свой бизнес в России. Об этом рассказала глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

В Украине увеличат налоги для компаний, продолжающих работать в России

Украина увеличит налоги работающими в России компаниями (фото из открытых источников)

"Мы не говорим о каких-либо репарациях или фискальных интересах, мы говорим и требуем справедливости. Если вы продолжаете финансировать войну РФ в Украине, будьте готовы к новым реалиям – большим налогам", – объяснила такое решение депутат.

Глава "Слуги народа" продолжила, что на фоне того, как массово выходят с рынка РФ международные корпорации, не желающие пополнять российский бюджет и тем спонсировать российскую агрессию на украинской территории, некоторые отечественные компании и дальше работают в РФ и уплачивают налоги в бюджет агрессора . Еще оказывают давление на собственные подразделения в Украине.

Как отметила глава "Слуги народа", решения никаких международных конвенций не могут ограничить право страны ввести в действие положения таких законов, которые она считает необходимыми. Исключительно по той причине, чтобы осуществить контроль за использованием имущества в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.

Что меняется:
● Международные компании, подразделения которой продолжают работать в России, облагаются налогом с коэффициентом 1,5 до ставок налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.
● Субъекты хозяйствования, связанные с экономическими связями с государством-агрессором, представляют соответствующее уведомление для применения увеличенной налоговой нагрузки.
● На официальном вебпортале ГНС обнародуется перечень налогоплательщиков, получивших статус субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством-агрессором.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верховная Рада проголосовала за более 20 законопроектов .


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Источник: https://sluga-narodu.com/olena-shuliak-ukraina-zbilshuie-podatky-dlia-kompaniy-iaki-prodovzhuiut-pratsiuvaty-v-rf/
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