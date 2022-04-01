В Украине увеличат налоги для компаний, продолжающих работать в России

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7232. Его нормы предусматривают повышение на 50 процентов налогов для компаний, которые и сейчас проводят свой бизнес в России. Об этом рассказала глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Украина увеличит налоги работающими в России компаниями (фото из открытых источников)

"Мы не говорим о каких-либо репарациях или фискальных интересах, мы говорим и требуем справедливости. Если вы продолжаете финансировать войну РФ в Украине, будьте готовы к новым реалиям – большим налогам", – объяснила такое решение депутат.

Глава "Слуги народа" продолжила, что на фоне того, как массово выходят с рынка РФ международные корпорации, не желающие пополнять российский бюджет и тем спонсировать российскую агрессию на украинской территории, некоторые отечественные компании и дальше работают в РФ и уплачивают налоги в бюджет агрессора . Еще оказывают давление на собственные подразделения в Украине.

Как отметила глава "Слуги народа", решения никаких международных конвенций не могут ограничить право страны ввести в действие положения таких законов, которые она считает необходимыми. Исключительно по той причине, чтобы осуществить контроль за использованием имущества в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.

Что меняется:

● Международные компании, подразделения которой продолжают работать в России, облагаются налогом с коэффициентом 1,5 до ставок налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество.

● Субъекты хозяйствования, связанные с экономическими связями с государством-агрессором, представляют соответствующее уведомление для применения увеличенной налоговой нагрузки.

● На официальном вебпортале ГНС обнародуется перечень налогоплательщиков, получивших статус субъектов хозяйствования, связанных экономическими связями с государством-агрессором.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верховная Рада проголосовала за более 20 законопроектов .

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