В Украине усиливают контроль за проверкой COVID-сертификатов

В Украине хотят существенно усилить контроль за проверкой подлинности COVID-сертификатов о вакцинации против коронавируса. Такая задача была поставлена во время заседания правительства министерствам и ведомствам. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на Правительственный портал.

Ковид-паспорт Фото: turist.delfi.ee

Соответствующие органы должны более тщательно проверять COVID-сертификаты. В частности, акцент должен быть сделан на QR-коды, подделать которые практически невозможно. При правильно сканировании сертификата выявить поддельный сертификат не оставит труда.

Отметим, возможность проводить проверку сертификатов сканированием QR-кодов есть у правоохранителей. Полицейские имеют соответствующие планшеты с программным обеспечением, которое без труда может проверить подлинность сертификата.

Сегодня исполняется ровно месяц с того времени, как таким способом начали проверять сертификаты о вакцинации. Чаще всего правоохранители требуют для проверки COVID-сертификат в местах массового скопления людей – в ресторанах, кафе, на рынках, в супермаркетах, больших салонах красоты, торговых центрах.

На сегодняшний день за изготовление "липового" COVID-сертификата можно оплатить солидный штрафа в 17 тысяч гривен. И это будет минимальное наказание. Максимальное же наказание за изготовление подделки – до 5 лет лишения свободы.

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