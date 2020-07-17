В Украине упростили подтверждение водительского стажа

Украинским водителям стало проще подтвердить навыки вождения. Об этом информирует Главный сервисный центр МВД.

Сегодня, 17 июля, вступил в силу приказ МВД от 22 мая текущего года № 408, который утверждает сразу две новые инструкции. Первая – о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя: она совершенствует процедуры выдачи удостоверения водителя, а также более подробно регламентирует их проведение. А вторая инструкция касается использования технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото - и видеотехники), сохранения полученной с их помощью информации и доступа к ней.

Так, для водителей предусмотрены следующие основные нововведения:

- при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управление транспортом по любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления – до трех месяцев;

- подтвердить навыки управления можно также документом на право собственности транспортного средства другого из супругов, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, или временным регистрационным талоном;

- в случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории;

- продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке – не менее 10 мин, в пути – не менее 20 мин, а в целом – не более часа;

- фото-, видеофиксация происходит от начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения. Видеозапись будет храниться три месяца, и есть возможность обжаловать результаты в течение десяти рабочих дней;

Напомним, Зеленский предложил вариант наказания для пьяных водителей.

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