Водительские удостоверения в Украине будут выдавать по новым правилам

В Украине изменились правила выдачи водительского удостоверения. Министерство внутренних дел скорректировало соответствующую Инструкцию о процедуре приема экзаменов у будущих водителей.

Прежде чем приступить к прохождению экзамена, необходимо будет предоставить один из двух документов - или свидетельство об окончании автошколы, или документы об образовании из профессионально-технического училища по специальности "Водитель". Имея такой на руках, экзамен можно сдать в течение двух лет после окончания заведения. Далее его брать во внимание уже не будут.

Будущие водители теперь должны быть готовы к тому, что на видео будут обязательно снимать обе части экзамена: теоретическую и практическую. В самой процедуре значительных изменений нет. Теорию можно сдать в одном из Территориальных сервисных центров МВД. За 20 минут нужно ответить на 20 вопросов. Каждый из них имеет от одного до пяти вариантов ответов. Необходимо выбрать только один правильный. Если ответить неправильно более чем на 2 вопроса экзамен не засчитают и его придется пересдавать, минимум, через 5 дней.

Если же будущий водитель успешно справился с теорией, он отправляется на практическую часть, которую нужно сдать в том же ТСЦ. Экзамен состоит из двух обязательных этапов: выполнение маневров на площадке и вождение по городу. Весь процесс прохождения экзамена фиксирует камера, которая находится в салоне авто. Если не удастся сдать вождение с первой попытки, у человека будет еще две. Если и они окажутся провальными, придется идти на повторное обучение в автошколу.

Стоит отметить, что если водитель потеряет или у него украдут водительское удостоверение, то сдавать экзамены уже не нужно. Следует лишь обратиться в Территориальный сервисный центр и получить новый документ. Однако срок действия в нем укажут тот же, что был в старых правах.

Ранее, напомним "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине ужесточили штрафы для водителей.

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