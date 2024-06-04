В Украине ухудшилась экономическая ситуация: социологи выяснили, кого винят украинцы

Почти половина украинцев (49%) считают, что ситуация в экономике за период президентства Владимира Зеленского ухудшилась. Как передает портал "Комментарии", такие результаты опроса приводит Киевский международный институт социологии (КМИС), проведенного 16-22 мая.

Ситуация в экономике ухудшилась. Фото: из открытых источников

Однако, обратили внимание социологи, из них 16.5% связывают это прежде всего с полномасштабным вторжением, а 23% — прежде всего с ошибочными действиями власти (еще 9% назвали обе причины).

"После полномасштабного вторжения мы фиксировали парадоксальную ситуацию, когда объективно ситуация в экономике стала однозначно хуже, но общественность лучше ее оценивала, чем до вторжения", — отметили в КМИС.

Исследование продолжалось 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 002 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины.

Отметим, ранее Центр Разумкова провел свой опрос, выяснив по ходу, что уровень готовности украинцев к милитаризации экономики достаточно высок. Граждане готовы пожертвовать благосостоянием, ради безопасности.

После обработки данных социологи выяснили, что 67% наших соотечественников положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны (Вооруженных сил, других силовых ведомств, оборонной промышленности). Только 7% выступают против.

Еще 63% опрошенных положительно воспринимают увеличение расходов на безопасность в собственной громаде, против – 9%.

Кроме того, половина опрошенных (49%) готовы на смену приоритетам бюджета, если они повлияют на их личное благосостояние. Против выступают 29% респондентов.



