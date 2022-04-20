В Украине уберут запрет на продажу недвижимости: почему это важно для экономики – где есть спрос на жилье

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал, что в ближайшие дни будет открыт рынок недвижимости и будет возможность оформлять значительно больше регистрационных действий. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это заявление.

Рынок недвижимости. Фото: из открытых источников

Решение правительства правильное, потому что в большинстве западных и центральных регионов Украины покупатели ждут возможность приобрести недвижимость

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита отмечает:

"Да, действительно из различных источников мы получаем информацию о возобновлении работы реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это решение, на наш взгляд, правильное, потому что в большинстве западных и центральных регионов Украины спрос активный – и покупатели ждут возможность приобрести недвижимость".

По словам Юрия Питы, ждёт открытия реестров и бизнес, который временно переводит свои мощность ближе к западным областям.

"Открытие реестра также возобновит сделки по долгосрочной аренде, ипотечное кредитование, оформление наследства или, например, создание предприятий и внесения недвижимости в уставной фонд. При этом нужно учесть, что полноценно рынок сможет работать при условии открытия и других реестров, которые используются для подготовки к сделке, изучения объекта и сторон операции с недвижимым имуществом. Также нужно обеспечить надлежащую работу ЦПАУ и нотариусов", – подчеркивает президент АСНУ.

Он акцентирует, что рынок недвижимости в регионах, которые не пострадали от военного вторжения РФ в Украину, достаточно активен в части аренды.

"Также есть уверенность, что после открытия реестров будет активен рынок купли-продажи, к риэлторам поступают запросы на покупку. Уже есть отложенный спрос – и его нужно удовлетворить, так что активность рынка ожидается, – говорит Юрий Пита. – Для того, чтобы минимизировать риски при заключении сделок, советую обращаться к профессиональными риэлторам, которые хорошо знают рынок и обеспечат выгодную покупку".

Сегмент жилья оживет быстрее рынка коммерческой недвижимости

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов уверен, что открытие рынка недвижимости необходимо для полноценной работы экономики страны. А потому это – позитивная новость.

"Смена владения недвижимостью условно на 1 доллар создает движение в экономике на 5-7 долларов в смежных секторах, – подчеркивает эксперт. – Покупателям недвижимости важно обратить внимание, что счета за коммунальные услуги последних периодов, как правило, не сформированы. Получение пакета документов для нотариального оформления купли-продажи может происходить дольше обычного".

Сегодня, по словам Михаила Артюхова, рынок недвижимости находится в замороженном состоянии. И потребуется 2-3 месяца для поиска баланса спроса и предложения в сложившихся обстоятельствах.

"Спрос к покупке жилья в столице сегодня практически отсутствует. Только начинается интерес к предложениям, которые начинают формироваться интернет ресурсами. Сегмент жилья оживет быстрее рынка коммерческой недвижимости, – считает эксперт. – Однако экономика в стране будет восстанавливаться через операции с коммерческой недвижимостью и рынком земли, где идет создание добавленной стоимости. Среднему и малому бизнесу время формировать идеи и планы действий после завершения военных действий".

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