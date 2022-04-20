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Украина сейчас имеет больше истребителей, чем две недели назад, – Пентагон

В США заявили, что непосредственно Штаты истребители не передавали

сегодня, 08:32
Автор:

Кравцев Сергей
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В Украину уже поступила из других стран военная помощь и теперь у украинской армии существенно увеличится количество военных самолетов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует телеканал "CNN".

Украина сейчас имеет больше истребителей, чем две недели назад, – Пентагон

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона. Фото: из открытых источников

При этом спикер Пентагона уточнил, что речь идет не той помощи, которую предоставляют Украине в обороне своей страны США.

Джон Кирби добавил, что он не будет конкретизировать, какую именно военную помощь получила Украина, поскольку она была предоставлена другими странами. Можно лишь сказать, уточнил пресс-секретарь Пентагона, что ВСУ получили дополнительные платформы, а также детали. Все это позволит увеличить украинский флот, а также пополнить авиапарк.

При этом Кирби не стал уточнял, что он имел ввиду, когда использовал термин "платформы" и как они могут быть полезны для украинской армии в войне против России.

Опять же, завуалированно Джон Кирби намекнул, что Украина значительно усилит свои позиции в небе, ведь она имеет в два раза больше боевых самолетов, недели имела еще две недели назад. Это все стало возможным благодаря поддержки Украины со стороны союзников, которыми выступают отдельные страны. О каких именно страх идет речь Кирби также не уточнил.  

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-19-22/index.html
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