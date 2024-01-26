В Украине тысячи камер наблюдения передают информацию в Китай: в чем угроза

Тысячи камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, которые контролируются китайским производителем. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы".

Камеры видеонаблюдения. Фото: из открытых источников

Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, которые активно используются по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к атакам хакеров. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут.

Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с коммунистической партией.

Журналисты обратили внимание, что китайские власти обязали компании предоставлять стране всю информацию, которую они считают необходимой для контрразведывательной деятельности. Следовательно, Пекин может завладеть записями из украинских городов, прифронтовых регионов и стратегических предприятий, говорится в материале.

Важно учесть тот факт, что в 2022 году в США обе компании – Dahua и Hikvision, а также их государственных совладельцев China Mobile и CETC признали китайскими военными компаниями. Кроме того, и Dahua, и Hikvision продолжают работать в России. Только в 2022 году первая оплатила более 70 млн рублей налогов. Обе компании в 2023 году были внесены Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны.

Учитывая факт сотрудничества Пекина и Москвы, есть риск передачи информации с этих устройств напрямую Москве. В правоохранительных органах "Схемам" уточнили, что именно камера Hikvision производства 2016 года была взломана россиянами во время атаки по Киеву 2 января.

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