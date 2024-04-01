В Украине телемарафон могут закрыть: в Раде назвали причины

Украинский телемарафон "Единые новости" могут быть отменены, если проект не изменит формат вещания и не вернет доверие зрителей. Соответствующее заявление сделал глава комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина .

Национальный телемарафон "Единые новости" могут закрыть (фото из открытых источников)

Он рассказал, что в 2024 году телемарафон еще будет работать, потому что деньги из государственного бюджета уже выделены до конца года. Но проект таки могут закрыть досрочно, если будет совместное решение всех работающих там сегодня телеканалов.

В конце года Кабмин снова будет рассматривать вопрос о целесообразности работы информационного телемарафона, потому что международная финансовая помощь Украине сокращается. Юрчишин также считает, что возвращение телевидения к форматам вещания 2014-2022 годов является не лучшим вариантом.

"[В 2014-2022 годах] не только на каналах Медведчука, но и на входящих сейчас в марафон каналах сидели и на чистой слезе рассказывали о том, что, может, нужно было народ Крыма спросить: хотели они оккупации или нет ", — объяснил нардеп.

По его мнению, телемарафон все же существенно помог телеканалам, которые прошли деолигархизацию и столкнулись с проблемами финансирования.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев доверяют телемарафону "Единые новости" . Доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. Если между маем 2022 и октябрем 2023 доля доверяющих снизилась с 69% до 48%, то к декабрю 2023 показатель упал до 43%. Об этом свидетельствуют обновленные данные опроса КМИС.

При этом социологи подчеркивают, что до 38% возросла доля тех, кто не доверяет телемарафону. Остальные 19% не определились с отношением. Однако по состоянию сегодня баланс доверия-недоверия остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет).

