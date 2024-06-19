В Украине сворачивается свобода прессы: NYT раскрыло тревожные подробности

Об опасной тенденции сворачивания свободы печати в Украине пишут журналисты западных изданий. Журналисты The New York Times (NYT) обратили внимание на то, что украинские коллеги жалуются, что "при правительстве президента Владимира Зеленского усиливаются ограничения и давление на СМИ в Украине, которые выходят далеко за пределы потребностей страны во время войны".

Свобода прессы. Фото: из открытых источников

В интервью изданию украинские журналисты пожаловались, что испытывают все большие ограничения и давление со стороны властей Зеленского, утверждая, что эти меры уже давно выходят за пределы требований безопасности в военное время. По словам опрошенных аналитиков, из-за контроля над СМИ власти пытаются ограничить положительное освещение деятельности оппозиции и подавить критику за коррупцию и ошибки в адрес правительства.

Журналисты привели недавние примеры о том, как украинский репортер, сообщивший, что государственное информационное агентство пыталось запретить интервью оппозиционным политикам, на следующий же день получил повестку о призыве.

Сообщают также о том, как украинская спецслужба следила за сотрудниками информационного издания, занимающегося расследованиями, через ячейки в их гостиничных номерах.

Также корреспонденты NYT ознакомились с инструкциями для журналистов Укринформа, которые, по словам газеты, включили в черный список народных избранников, общественных активистов и, в частности, некоторых военных ветеранов.

Как отмечает NYT, до российского вторжения в феврале 2022 года и после обретения независимости в 1991 году Украина была известна плюралистической медиасредой, оппозиция имела свои телеканалы, были независимые СМИ. Поддержание этой культуры было одной из задач войны, добавляют журналисты газеты. При этом они отмечают, что украинские журналисты в большинстве своем приняли правила военного времени, которые запрещали обнародовать передвижения или позиции войск, места российских ракетных ударов и отчеты о потерях военных, считая это мерами, необходимыми для национальной безопасности.

Также украинские журналисты признали определенную самоцензуру, воздерживаясь от критического освещения правительства во избежание подрыва морального духа или чтобы сообщения о коррупции не убедили иностранных партнеров одобрить помощь. Но сейчас журналисты и медиаорганизации сообщают, что ряд недавних случаев указывает на все более ограниченную среду для работы репортеров и журналистов-расследователей.

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