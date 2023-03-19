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В Украине стерли российский след на железной дороге

Отныне не "Южная"

сегодня, 09:08
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Автор:

Константин Куликов

Большинство украинцев, участвовавших в электронном опросе в приложении "Дия", проголосовали за изменение названия Южной железной дороги на Харьковскую. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьер-министра Михаила Федорова.

В Украине стерли российский след на железной дороге

В Україні триває залізна українізація

"Продолжаем убирать российский след из названий филиалов Укрзализныци. Украинцы выбрали в Дии новое название для ЮЖД. К опросу присоединились более 860,4 тысяч пользователей. Большинство из них поддержали вариант Харьковская железная дорога — 335,6 тысяч голосов. Спасибо за вашу активность. Это помогает нам развивать электронную демократию. Чтобы мнение каждого украинца учитывалось при принятии решений в стране", — написал в своем телеграмм-канале Михаил Федоров.


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Накануне украинцы одобрили изменение названия Юго-Западная железная дорога на Центральная.

Эти названия – Южная и Юго-Западная железная дорога – возникли из-за географического расположения предприятий в бывших Российской империи и СССР. После обретения независимости Украины и установления государственной границы Украины они перестали соответствовать действительному расположению предприятий. Существование на территории независимой Украины государственных предприятий с имперскими названиями требовало исправления. Между тем, названия других региональных филиалов "Укрзализныци" происходят либо от названий городов, которые являются центрами этих филиалов (Одесская, Львовская, Донецкая), либо от расположения на территории современной Украины (Приднепровская).

Харьковская железная дорога обслуживает Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области и отдельные районы соседних областей. Она является одной из старейших железных дорог (с 1869 года) Украины. Она объединяет Донбасс со столицей Украины и с западными областями. Ее пути протянулись более чем на 3000 км. Магистраль обслуживает более 1000 промышленных предприятий. На Харьковской железной дороге функционируют четыре дирекции железнодорожных перевозок: Купянская, Полтавская, Сумская и Харьковская.

Напомним, что накануне стало известно о получении Верховной Радой заявлений трех министров об увольнении, а потенциальные кандидаты в президенты США согласились поддерживать Украину.



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Обсуждения

Владимир

сегодня, 10:33

Лучше бы пан Фёдоров в прямом смысле занимался продвижением "электронной демократии". Конкретно занимался внедрением системы тайного голосования через Интернет, При этом такой, которую в принципе невозможно сфальсифицировать на формально доказательном уровне (это транспарентные системы дистанционного голосования). Но это невыгодно власти. Поэтому пан Фёдоров делает вид, что не слышал про это, Хотя специалисты крипто-аналитики ещё лет пять назад доказали эффективность таких систем. В том числе и в условиях Украины.


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