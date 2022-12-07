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В Украине сильно изменится погода: прогноз на ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет меняться быстро

7 декабря 2022, 22:10 comments1345
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине в ближайшие дни очень активно и кардинально будет меняться погода. Если в четверг ожидается, что будет идти дождь и мокрый снег, мороз, то в понедельник температура воздуха подскочит до+ 8 градусов тепла. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на прогноз синоптики Наталки Диденко в Facebook .

В Украине сильно изменится погода: прогноз на ближайшие дни

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Какая будет погода в четверг

В Украине, 8 декабря, прогнозируется мокрый снег на востоке и центре Украины, а в южной части местами дождь.

"На севере и в Винницкой области — плотные постфронтальные облака. Солнечные прояснения, без осадков — в западных областях", — сообщила Диденко.

По словам синоптика, ветер будет потихоньку утихать, но на востоке все еще будет с порывами.

"Воздух заходит к нам явно теплее — завтра повсюду около нуля, днем даже с небольшими "плюсами", на юге+ 5 +9, в Крыму до +14 градусов", — заявила синоптик.

Погода на 9 декабря

Как сообщила Диденко, в тот день в Украине будет идти мокрый снег, дождь, серые облака и "прекрасное солнце". Столица Украины будет вся в облаках, следовательно, осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Погода в выходные и понедельник

По данным Наталки Диденко, в выходные и в ближайший понедельник в Украине существенно потеплеет, столбик термометра поднимется до +4 +8 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идут сильные снегопады и ливни. В Украине идет потепление, что принесет с собой обильные снегопады и ливни. Украинцев предупредил о смене погоды народный синоптик Станислав Щедрин. По словам Щедрина, такая погода ожидается в стране уже с 7 декабря. С 7 декабря в Украину станет поступать ряд циклонов с сильными снегопадами и дождями. Они также принесут с собой значительное потепление по всей стране до +2+10 градусов.


 



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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid02RsHkd2chgbqZdnsdAUhV2gtW7yEAsEkbbZELEhUr3cux2s5hU9nxhmek9bCtAGDKl
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