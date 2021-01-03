В Украине сегодня до +12, но повезет не всем

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Ольга Чародий
Сегодня в Украине снова везде плюсовая температура, никаких
осадков, а на юге и на Закарпатье – вообще "весна". Об этом пишет в
Facebook синоптик Наталия Диденко.
Фото: kolobok.ua
По ее словам, как для января, сегодня будет достаточно теплая погода, но ветреная. Температура
воздуха в течение дня 3 января будет колебаться в пределах 3-5 градусов.
На востоке ожидается 0-3 тепла. В южной части и на Закарпатье
6-12 градусов.
В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью
около нуля, днем ожидается 3-5 градусов тепла. Ветер юго-восточный, может быть
порывистым.
Диденко также предупредила о туманах и местами небольшой
гололедице.
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