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В Украине сегодня до +12, но повезет не всем

Сегодня будет достаточно теплая погода, но ветреная. Температура воздуха в течение дня 3 января будет колебаться в пределах 3-5 градусов

сегодня, 06:50
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в Украине снова везде плюсовая температура, никаких осадков, а на юге и на Закарпатье – вообще "весна". Об этом пишет в Facebook синоптик Наталия Диденко.

В Украине сегодня до +12, но повезет не всем

Фото: kolobok.ua

По ее словам, как для января, сегодня  будет достаточно теплая погода, но ветреная. Температура воздуха в течение дня 3 января будет колебаться в пределах 3-5 градусов.

На востоке ожидается 0-3 тепла. В южной части и на Закарпатье 6-12 градусов.

В Киеве в воскресенье осадки маловероятны. Ближайшей ночью около нуля, днем ожидается 3-5 градусов тепла. Ветер юго-восточный, может быть порывистым.

Диденко также предупредила о туманах и местами небольшой гололедице.

 Напомним, синоптики предупреждают  о новом циклоне Kira, который будет надвигаться  на нашу страну со стороны юго-запада Европы. Поэтому в западных областях пройдут дожди, местами  – с мокрым снегом. В остальных регионах будет пасмурно, но без существенных осадков. Кроме того, по всей Украине в последний день года синоптики прогнозируют туман. В центральных областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С. На западе страны облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +4...+7 °С. В северных областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С. На востоке страны также пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С. В Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.



  


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4107140515982562
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