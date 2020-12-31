Погода в Украине на 31 декабря

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Ольга Чародий
Сегодня синоптики предупреждают о новом циклоне Kira, который будет надвигаться на нашу страну со стороны юго-запада Европы.
Фото: foodandmood.com.ua
Поэтому
в западных областях пройдут дожди, местами – с
мокрым снегом. В остальных регионах будет пасмурно, но без существенных
осадков. Кроме того, по всей Украине в последний день года синоптики
прогнозируют туман.
В
центральных областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура
воздуха ночью +3...+6 °С, днем +6...+9 °С.
На
западе страны облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха
ночью +3...+6 °С, днем +4...+7 °С.
В
северных областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.
На
востоке страны также пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.
В
южных областях пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура
воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
В
Киеве облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха
ночью +3...+6 °С, днем +5...+8 °С.
В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного.
Напомним, за два дня до Нового года в Украине ожидается постепенное увеличение температуры воздуха. В центральных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1...+5 °С, днем +6...+9 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
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