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Погода в Украине 30 декабря

За два дня до Нового Года в Украине ожидается постепенное увеличение температуры воздуха.В этот день в большинстве регионов страны Солнце наконец появится из-за туч, а осадки ожидаются только в западных областях

сегодня, 06:50
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в Украине ожидается постепенное увеличение температуры воздуха. В этот день в большинстве регионов страны солнце наконец появится из-за туч, а осадки ожидаются только в западных областях. В преддверии  нового года синоптики обещают хорошую морозно-солнечную температуру. 

Погода в Украине 30 декабря

Фото: foodandmood.com.ua

В центральных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1...+5 °С, днем +6...+9 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. На западе страны тоже облачно, дождь. Температура воздуха ночью 0...+4 °С, днем +6...+9 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областях осадков не ожидается.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

На востоке страны облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2…+1 °С, днем +2...+5 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В южных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

В Киеве облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1…+3 °С, днем +6...+8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Солнце взойдет в 7:59, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит 8 час. 04 мин.

 Напомним, атмосферные фронты циклонов Грета 1 и Грета 2 принесут в Украину уже завтра, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дождь — в зависимости от градусов. Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центре Украины. Однако в восточной части, а также в Днепропетровской, Полтавской, Запорожского областях и Крыму, фронты не дойдут: эти регионы будут оставаться под влиянием восточного антициклона, поэтому осадков не ожидается.


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Источник: https://www.meteoprog.ua/
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