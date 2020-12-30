Погода в Украине 30 декабря

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Ольга Чародий
Сегодня в Украине ожидается постепенное увеличение
температуры воздуха. В этот день в большинстве регионов страны солнце наконец
появится из-за туч, а осадки ожидаются только в западных областях. В преддверии нового года синоптики обещают хорошую морозно-солнечную температуру.
Фото: foodandmood.com.ua
В центральных областях облачно с прояснениями. Температура
воздуха ночью +1...+5 °С, днем +6...+9 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. На
западе страны тоже облачно, дождь. Температура воздуха ночью 0...+4 °С, днем
+6...+9 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. В Ровненской, Тернопольской и
Черновицкой областях осадков не ожидается.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура
воздуха ночью +1...+3 °С, днем +4...+8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
На востоке страны облачно с прояснениями. Температура воздуха
ночью -2…+1 °С, днем +2...+5 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В южных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха
ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
В Киеве облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью
+1…+3 °С, днем +6...+8 °С. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Солнце взойдет в 7:59, а зайдет в 16:03. Долгота дня составит
8 час. 04 мин.
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