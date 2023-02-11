В Украине резко ухудшится погода: что известно

По территории Украины будут проходить атмосферные фронты, которые с собой принесут ухудшение погоды и осадки. Это произойдет уже с ближайшей ночи и до вечера 12 февраля. Об этом предупреждает народная синоптикиня Наталья Диденко, обнародовав сообщения в социальных сетях.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Снег и мокрый снег сначала появятся в западных и северных областях, затем пойдут на центр и Харьковщину, Одещину. Где-то даже будет дождь", — пишет прогнозистка.

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Уже в воскресенье, в дневные часы осадки прекратятся в подавляющем большинстве областей страны. Задержатся только в Запорожской, Луганской, Донецкой областях и на южных территориях Харьковщины и Крыма. При этом возможны сильные порывы ветра.

В воскресенье, 12 февраля, столбик термометра на территориях подавляющего большинства регионов будет показывать ночью 0...-5 градусов мороза, в дневные часы придет оттепель. В столице ночью будет падать снег, в дневные часы возможность осадков маловероятна, возможно солнце. Но будут мешать порывы сильного ветра, столбик термометра днем будет показывать 0 +2 градуса.

Как прогнозирует Наталья Диденко, такая синоптическая ситуация будет продолжаться до праздника Сретения, 15 февраля.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что морозы будут отступать . На выходные 11-12 февраля погода на территории нашей страны изменится. Идут новые атмосферные фронты и несут с собой снег и мокрый снег. Наталья Диденко отметила, что ближайшая ночь будет холодной, до -7 -14 градусов. Но в ночь на воскресенье, это 12 февраля, морозы упадут до -2-7 градусов. Днем на территории страны столбик термометра будет показывать -3-2 градуса. В столице погода тоже претерпевает изменения. Синоптик говорит о снеге, мокром снегу, однако днем, в воскресенье снегопады пойдут дальше. Что касается ветра, то оно будет юго-западного направления с переходом на северо-западное, иногда его порывы будут порывисты.