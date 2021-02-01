В Украине резко подорожают продукты: названы сроки

Весной 2021 года в нашей стране ожидается значительное подорожание некоторых продуктов питания. Речь идет об овощах, фруктах и крупах. В этот период инфляция будет составлять от 7 до 8 процентов против 5-процентного роста потребительских цен в 2020 году. Об этом заявил советник по стратегическому развитию УКАБ Владимир Лапа.

Продукты. Фото: Google

По его словам пик роста цен на молоко приходится на декабрь и январь, а на яйца уже случился серьезный рост и потенциал для повышения цен в дальшейшем ограничен.

Он сказал, что считает прогнозы Национального банка по повышению инфляции до 7-8% со снижением темпов к лету реалистичными.

Прежде всего может подорожать зерновая группа, вероятно и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты, который традиционно происходит весной.

Если говорить о подорожании газа, поскольку его доля в структуре себестоимости в большинстве видов пищевой продукции не превышает 3-5%, поэтому прямое влияние будет незначительным, однако существенным он станет в ресурсном секторе.

Например, доля газа в структуре себестоимости азотных удобрений составляет около 60%. Аналогично, вместе с газом (а скорее как предпосылка роста стоимости газа) выросли цены на нефть.

Если в начале лета это было $35-40 за баррель, то сейчас — $53-55. Если сложить удобрения и нефтепродукты, то это около 40% себестоимости продукции растениеводства. Соответственно, для урожая 2021 она будет выше. По мясу не следует исключать повышение цен на 5-10% вследствие подорожания кормов.

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