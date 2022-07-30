В Украине резко подешевел пряный овощ: новая цена

За последний месяц в Украине значительно изменилась цена на чеснок. Об этом сообщает сайт Минфин.

Чеснок

В период с июня по июль 2022 года в украинских супермаркетах на 20 гривен упала цена на чеснок. Месяцем ранее его стоимость составляла 122,34 грн. за килограмм, а в конце июля пряный овощ продают по 102,20 грн/кг.

Молодой чеснок за месяц также стал дешевле. Сейчас его средняя цена в крупных супермаркетах — 92,40 грн/кг. В конце июня ценник на молодой чеснок составлял 115,59 грн/кг.

Цены на чеснок в супермаркетах:

Metro — 99,90 грн/кг;

Novus — 99,00 грн/кг;

Megamarket — 120,00 грн/кг;

Varus — 89,90 грн/кг.

Цены на молодой чеснок в супермаркетах:

Auchan — 97,90 грн/кг;

Metro — 86,90 грн/кг.

За последние пять лет самая высокая цена на чеснок, по данным сайта Минфин, была в апреле 2022 года. Тогда средняя стоимость пряного овоща в супермаркетах составляла 159,87 грн/кг. Самая низкая цена была в июне 2018 года. Килограмм чеснока продавался по 37,14 грн.

Самая высокая цена на молодой чеснок была в марте 2020 года. Тогда он обходился покупателям в среднем в 151,88 грн/кг. Однако уже к августу того же года ценник упал до 43,20 грн/кг.

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