В Украине резко изменится погода: синоптики предупреждают об опасности

В первый день августовских выходных в большом количестве регионов Украины будут ожидаться неблагоприятные погодные условия. При этом украинские синоптические работники делают прогноз, где отмечают на завтрашний день грозу, град и шквалы.

В Украине ожидается град (фото из открытых источников)

Об этом информируют в Укргидрометцентре.

По наблюдениям синоптиков, завтра, в субботу, на территории Левобережной Украины, в частности, в Черкасском и Кировоградском регионах прогнозируются грозы.

Уже позднее, днем в южных и юго-восточных регионах, в частности, на территориях отдельных районов ожидают град и шквалы 15-20 м/с.

Прогнозисты даже объявили там 1 уровень опасности, желтый.

К слову, как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, всю эту неделю на территории нашей страны будет преобладать неустойчивая погода: периодические дожди будут время от времени сменяться не очень жаркой, августовской погодой.

Вместе с тем, как предполагают прогнозы украинских синоптиков, в эти выходные, 20 и 21 августа, на территории нашей страны погода претерпевает изменения. Дожди, которые надоели украинцам — прекратятся. В то же время жители страны будут наслаждаться летним теплом, в некоторые регионы придет 30-градусная жара.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Дожди и жара до 36: как изменится погода в Украине. 15 августа в Украине синоптики сообщают о грозах и кратковременных дождях. Но температура воздуха будет держаться на уровне 36 градусов. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на прогноз погоды от Укргидрометцентра в Facebook. Следовательно, в сообщении говорится, что 15 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Осадков не будет, только на Востоке Украины. Ветер – восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

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