В Украине резко изменится погода: синоптики назвали регионы

Погода в конце недели преподнесет сюрприз для украинцев. На выходные придет потепление. Местами будет плюсовать до+ 19. Вместе с тем прогнозисты предупреждают о сильном урагане и утренних туманах, которые станут препятствием для путешественников. Об этом в социальных сетях сообщает Наталья Диденко.

Ожидают резкие порывы ветра (фото из открытых источников)

По ее прогнозу, в ближайшие дни, то есть в четверг, 4 ноября, в нашей стране будут сильные порывы ветра. Это доставит неудобства жителям северных, западных и центральных регионов. Осадки завтра не предусматриваются, кроме западных регионов.

Термометр будет показывать +10+15 градусов почти во всех регионах страны. В южных регионах +14-+19 градусов. Лишь сильный ветер может испортить это ноябрьское тепло.

Наталья Диденко отмечает, что в предпоследний рабочий день 5 ноября тоже будет тепло. Холод придет 6-7 ноября в западные и северные регионы. Она утверждает, что сейчас погода очень изменчива. Середина недели теплая, на выходных будет холоднее, в понедельник снова будет плюсовать, окончательное похолодание придет со вторника новой недели.

Синоптики еще раз напоминают автомобилистам о ноябрьских туманах, которые будут усугублять ситуацию на дорогах.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет резкое похолодание и ливни . После погожих выходных с солнцем и теплом погода будет ухудшаться. Синоптики предупреждают нас, что на первой неделе последнего месяца осени ждут большие дожди и похолодания. Как утверждают прогнозисты, холодная погода с надоедливыми дождями придет 3 ноября на большинство территорий. Температура будет достигать +7+ 9 градусов. По словам Натальи Диденко, 30-31 октября будет тепло с солнцем.

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