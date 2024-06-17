В Украине резко изменится погода и ударит +31

Погода в украинских регионах будет гораздо жарче – во вторник, 18 июня, в подавляющем большинстве областей столбик термометра будет плюсовать от 26 до 31 градуса. Дождь постепенно отступает, периодический дождь и гроза в этот день прогнозируют только в семи регионах.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

При этом в стране больше будет преобладать сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .

"Больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается. Однако хвосты атмосферных фронтов обусловят завтра периодически дождь и грозу на Сумщине, Харьковщине, Волыни, Ровенщине и вечером 18 июня на Черниговщине, Житомирщине и Киевщине. И все же завтра в Украине будет много солнца и, скорее, без осадков, чем серьезные дожди", – утверждает прогнозистка.

Как она продолжила, температура будет еще теплее. Во вторник прогнозируется 26…31 градус, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях будет 23…26 градусов.

"Неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг кратковременно похолодает на севере, западе Украины. Лето входит в самую щедрую и теплую пору", — завершила Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара . Погода в украинских регионах завтра, 13 июня, прогнозируется преимущественно без осадков в большинстве регионов. Дожди с грозами уйдут из Киевской области вечером 12 июня, а из нашей страны — 13 июня.

Жара в Украине придет в ближайший понедельник, 17 июня. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Прогнозистка говорит, что завтра дожди с грозами будут идти в западных регионах, в Одесской и Николаевской областях. В ночь на 13 июня осадки придут в Черниговскую, Сумскую и восточные регионы. Во всех остальных областях в четверг осадков не прогнозируется.