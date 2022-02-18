В Украине разрешили лечиться против COVID-19 таблетками от Pfizer

В Украине разрешили применение таблеток Pfizer для лечения коронавируса. Препарат "Паксловид" был принят к экстренному использованию.

Pfizer (фото из открытых источников)

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге. Лекарство предназначено для использования пациентами из групп риска. Препарат должен помочь избежать ухудшения состояния и перехода заболевания в среднее или тяжелое течение. Пока Минздрав согласовывает график поставок лекарств. В Pfizer заявляли, что "Паксловид" снизил комбинированную частоту госпиталя или смертей на 89% по сравнению с принимавшими плацебо. Препарат применяли пациенты, недавно почувствовавшие появление симптомов заболевания. Нуждались в госпитале менее 1% больных. Никто из подхвативших вирус во время испытаний не умер.

Министерство здравоохранения заключило контракт на поставку 300 тысяч курсов в Украину еще до регистрации препарата. Также в нашем государстве одобрен к применению "Молнупиравир". Страна пока получила 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов лекарства против коронавирусной болезни. По назначению врача его рекомендуют применять на ранних этапах, чтобы предотвратить возникновение тяжелого течения заболевания.

Напомним, компания Pfizer и ее фармацевтический партнер BioNTech официально подали заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от коронавируса для детей в возрастном диапазоне 6 месяцев-4 года. Такую спешку в компании объяснили волной заболевания штаммом "Омикрон", которая распространяется по миру. Известно, что FDA собирает группу экспертов на 15 февраля, чтобы изучить этот вопрос. "Наличие безопасной и эффективной вакцины для детей этой возрастной группы является приоритетом для агентства, и мы стремимся своевременно просматривать данные, которые агентство попросило предоставить Pfizer в свете недавнего всплеска Omicron", — заявила комиссар FDA Джанет Вудкок. В настоящее время те исследования, которые обнародовали в Pfizer, демонстрируют, что для наилучшего результата детям до 5 лет нужно уколоть две прививки от Covid-19 с интервалом в три недели, а бустерную дозу следует вводить уже через два













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