В Украине разрабатывают отечественный беспилотник

Государственное предприятие "Антонов" приступило к разработке отечественного беспилотника. Украинский дрон будет аналогом турецкого Bayraktar TB2. Об этом сообщил директор по программам беспилотных авиационных комплексов и их модификаций авиаконструкторного предприятия "Антонов" Николай Воробьев.

ГП "Антонов" - фото из открытых источников

По его словам, оперативно-тактический ударно-разведывательный дрон отечественного производства будет иметь рабочее название "Горлица-2" и сможет выполнять большинство функции турецкого аналога. Единственным отличием от оригинала будет уменьшенная продолжительность полета. Воробьев отмечает, что она будет составлять около 8 часов, а это почти в три раза меньше продолжительности барражирования турецкого Bayraktar'а.

ГП "Антонов" будет заниматься изготовлением каркасов для "Горлица": фюзеляж, крылья, оперение и шасси. Все остальное наполнение для беспилотного авиационного комплекса выйдет из-под производства профильных отечественных компаний.

Напомним, что в ближайшее время в Украину поступит партия современных беспилотников от турецкой компании Bayraktar. Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны.

Напомним, что Украина планирует в ближайшие пять лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины. В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии поверхности Земли из космоса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.



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