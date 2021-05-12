Стало известно, где изготавливают беспилотники для Украины

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Кириєнко Анна
Стало известно, кто разрабатывает и создает беспилотники, которыми будет пользоваться Украина. Об этом говорится в выпуске ТСН.
Какая компания занимается созданием беспилотников для Украины. Фото: livejournal
Оказалось, что Украина получит беспилотники от турецкой компании Bayraktar. Вскоре новая партия современной техники поступит в страну. Сейчас беспилотники тестируют на заводе в пригороде Стамбула.
Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны.
Стоит отметить, что Украина не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запасные части.
Компания Bayraktar была основана в 1984 году. Она известна моделями беспилотных летательных аппаратов: Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, VTOL, Mini UAV.
Сначала компания занималась исключительно производством запчастей для автомобилей. Целью компании было обеспечение локализации автомобилестроения в Турции. Через некоторое время Bayraktar начала развиваться на рынке авиастроения и занялась разработкой собственных моделей БПЛА.
Напомним, что Украина планирует в ближайшие пять лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины. В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии поверхности Земли из космоса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Сергей из Запорожья
сегодня, 10:29
В Вашей статье все неправда: "Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны" - это ложь, у армии Армении нет специальных средств противодействия беспилотной авиации, но и обычные тактические средства ПВО прекрасно сбивали БпЛА, которыми управляли турецкие операторы при поддержке турецкой авиации. "Стоит отметить, что Украина не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запчасти" - ложь, Украина не поставляет ни одной детали для ЭТИХ БпЛА, мало того изза использования ЭТИХ БпЛА в конфликте Азербайджан-Армения Канада пригрозила Турции санкциями и перестанет поставлять главную запчасть БпЛА - "Орлиный глаз" без которого это просто игрушка, а при комплектации турецким "глазом" это еще и игрушка плохого качества.