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Стало известно, где изготавливают беспилотники для Украины

В ближайшее время в Украину поступит партия современных беспилотников от турецкой компании

сегодня, 10:35
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, кто разрабатывает и создает беспилотники, которыми будет пользоваться Украина. Об этом говорится в выпуске ТСН.

Стало известно, где изготавливают беспилотники для Украины

Какая компания занимается созданием беспилотников для Украины. Фото: livejournal

Оказалось, что Украина получит беспилотники от турецкой компании Bayraktar. Вскоре новая партия современной техники поступит в страну. Сейчас беспилотники тестируют на заводе в пригороде Стамбула.

Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны.

Стоит отметить, что Украина не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запасные части.

Компания Bayraktar была основана в 1984 году. Она известна моделями беспилотных летательных аппаратов: Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, VTOL, Mini UAV.

Сначала компания занималась исключительно производством запчастей для автомобилей. Целью компании было обеспечение локализации автомобилестроения в Турции. Через некоторое время Bayraktar начала развиваться на рынке авиастроения и занялась разработкой собственных моделей БПЛА.

Напомним, что Украина планирует в ближайшие пять лет запустить в космос семь спутников. Запуск состоится в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы, которую разработало Государственное космическое агентство Украины. В ближайшем будущем спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование Земли. То есть можно будет увидеть фотографии поверхности Земли из космоса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что военно-морские силы Америки задержали подозрительное судно без опознавательных знаков у побережья Омана. Во время обыска на судне обнаружили российское оружие. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/life/_pokazali-sekretnij-zavod-de-vigotovlyayut-bezpilotniki-dlya-ukrayini/1031097
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Обусуждения

Сергей из Запорожья

сегодня, 10:29

В Вашей статье все неправда: "Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны" - это ложь, у армии Армении нет специальных средств противодействия беспилотной авиации, но и обычные тактические средства ПВО прекрасно сбивали БпЛА, которыми управляли турецкие операторы при поддержке турецкой авиации. "Стоит отметить, что Украина не только покупает сверхэффективные ударные дроны, но и поставляет для них запчасти" - ложь, Украина не поставляет ни одной детали для ЭТИХ БпЛА, мало того изза использования ЭТИХ БпЛА в конфликте Азербайджан-Армения Канада пригрозила Турции санкциями и перестанет поставлять главную запчасть БпЛА - "Орлиный глаз" без которого это просто игрушка, а при комплектации турецким "глазом" это еще и игрушка плохого качества.

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