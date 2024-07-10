В Украине растёт число женщин-водителей грузовиков

В Украине всё больше женщин учатся управлять грузовыми автомобилями. Из-за новых правил мобилизации мужчин-водителей становится все меньше, и женщины приходят на их место. Так, благодаря проекту OnTrack от шведской организации, украинские женщины могут бесплатно научиться водить большегрузы и даже получать разрешения на перевозку опасных грузов.

Украинские женщины все чаще пересаживаются на грузовики

На примере восьми участниц из Тернополя видно, что программа действительно работает: они успешно сдали экзамены и получили права категории С. Среди них Ирина, которая раньше была предпринимателем, но из-за войны начала новую карьеру. Она говорит, что теперь может заменять других водителей в длительных поездках.

Ещё одна выпускница, 23-летняя Алина Березовская, теперь может возить опасные грузы. Алина увлеклась вождением после поездки с мужем и сейчас не останавливается на достигнутом, планируя больше поездок за границу.

"Любовь к вождению и к дорогам появилась после того, как впервые отправилась с мужем-дальнобойщиком в путешествие, — рассказала Алина, — Тогда сразу взялась за обучение. Все удавалось с первого раза. И сегодня следующий этап пройден удачно".





Проект OnTrack помогает женщинам начать новую карьеру и меняет представления о том, какие профессии могут быть "женскими" или "мужскими". Открывая новые возможности для женщин, проект способствует их экономической независимости и профессиональному росту.

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