В МВД анонсировали новую услугу для украинских беженцев в Мюнхене: подробности

Отныне граждане Украины, проживающие или находящиеся в городе Мюнхен, могут обменять свое украинское водительское удостоверение. Эта инновационная услуга была введена государственным предприятием "Документ" при содействии Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины. Расширение сети обмена водительских удостоверений на территории Европы является значительным шагом в упрощении бюрократических процедур для украинских беженцев.

программа обмена водительских удостоверений для граждан Украины в Мюнхене

Адрес нового центра предоставления услуг находится на Dachauer Str. 122 в городе Мюнхен, 80637. Центр работает шесть дней в неделю, с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00, предоставляя услуги по принципу живой очереди. Это делает процесс обмена удостоверений максимально удобным и доступным всем желающим.

Обмен водительского удостоверения в этом центре возможен при следующих условиях:

- изменение анкетных данных лица (в том числе смена фамилии, имени, отчества или пола),

- окончание срока действия удостоверения,

- повреждение документа (в таком состоянии, что записи становятся нечитаемыми),

- в случае утраты удостоверения.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения необходимо подготовить следующий пакет документов:

- паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства (если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица), или загранпаспорт;

- идентификационный номер;

- документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) – в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

Напомним, что украинские беженцы, временно проживающие в Германии и пользующиеся автомобилями на украинских номерах, должны перерегистрировать их до 31 марта. Это правило касается тех, кто живет в Германии больше года. В случае несоблюдения этого условия, владельцев автомобилей ждут штрафы.