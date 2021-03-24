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В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО)

В спецслужбе считают, что мужчина планировал теракты на подконтрольной Киеву территории Украины

сегодня, 17:57
Автор:

Вечканова Елена








Сотрудники СБУ продолжают работать на опережение — в Харьковской области задержан представитель так называемой "Луганской народной республики". На следующий день правоохранителям удалось найти его оружейный арсенал, который боевик прятал в... харьковских лесах. Об инциденте сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО)

Боевик "ЛНР" планировал теракты в Украине. Фото из открытых источников

У задержанного представителя "ЛНР" довольно длинная история нарушений законодательных требований. Как информируют в СБУ, мужчина добровольно согласился на сотрудничество с российскими оккупантами, был участником "народного ополчения" на Донбассе, воевал против украинской армии во время активных боевых действий. Получив ранение, боевик отправился на лечение в Российскую Федерацию, где стремился получить гражданство.

В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Очевидно, в России предателей родины также не любят, ведь совсем скоро боевик "ЛНР" попал за решетку — якобы за незаконные операции, связанные с оборотом наркотиков. После возвращения на волю мужчина решил снова приехать в Украину.

На этот раз местом для его проживания стал пригород Харькова. Судя по информации СБУ, мужчина не прекращал сотрудничества с оккупантами из ОРДЛО и пытался проводить дезинформационную работу на подконтрольной Киеву территории. После задержания жилище боевика "ЛНР" тщательно обыскали. Правоохранителями было найдено несколько боевых гранат РГО и РГД-5, а также запалы к ним.

В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 5
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 6
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 7
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 8
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 9
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 10
В Украине работал боевик «ЛНР»: где найдено его склад оружия (ФОТО, ВИДЕО) - фото 11

Даже после ареста подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами работа СБУ продолжилась. В записях мужчины было обнаружено географические координаты. Во время проверки данных оказалось, что в одном из лесов Харьковской области боевик "ЛНР" держал личный оружейный склад.

Почти все средства для ведения боя изготовлены в России. Так, в "укромном месте" были найдены различные гранаты, электродетонаторы, противопехотные мины, а также до 6 килограммов пластической взрывчатки и боеприпасы к винтовкам. Как объясняют сотрудники СБУ, скорее всего, боевик планировал осуществить несколько террористических актов в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе.

Задержанный находится за решеткой, ему собираются объявить подозрение в сотрудничестве с террористическими организациями и незаконном обращении со взрывчаткой и боеприпасами. Продолжается следствие.

Напомним, что не так давно СБУ оперативно сработала и в Днепре — там обнаружили шпиона так называемой "ДНР". Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале удастся узнать, почему боевики запугают жителей ОРДЛО "Правым сектором".


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-zatrymala-na-kharkivshchyni-boiovyka-lnr-video
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