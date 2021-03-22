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В "ЛНР" боевики снова пугают жителей "Правым сектором" — детали

Оккупанты заявляют, что представители «ПС» якобы готовят провокации со стороны Украины

сегодня, 17:39
Автор:

Вечканова Елена

Боевики так называемой "Луганской народной республики" утверждают, что на Донбасс для осложнения военной ситуации прибыли представители "Правого сектора". Такие новости сообщает "РИА Новости".

В "ЛНР" боевики снова пугают жителей "Правым сектором" — детали

Боевики "ЛНР" снова начали запугивать жителей "Правым сектором". Фото из открытых источников

Российское издание ссылается на информацию от представителя непризнанного оборонной структуры "ЛНР" Якова Осадчего. По словам чиновника с оккупированной территории, участники "ПС" были замечены в районе Станицы Луганской еще вчера, 21 марта. Как утверждает Осадчий, дислоцируются представители организации в зоне нахождения 80 бригады ВСУ.

У боевиков самопровозглашенной республики считают, что "Правый сектор" отправил на помощь украинской армии сразу две группы, члены которой якобы имеют боевой опыт. Жителей ОРДЛО запугивают тем, что одни представители "ПС" займутся организацией провокаций на линии разграничения, а вторые — будут вербовать информаторов, живущих на оккупированных территориях.

Осадчий также утверждает, что бойцы "Правого сектора" якобы создали передвижной блокпост неподалеку Станицы и занимаются проверкой документов местных жителей и их автомобилей.

Стоит отметить, что "Правый сектор" еще с 2015 года является запрещенной на территории РФ организацией. Жителей "ДНР" и "ЛНР" не один раз запугивали фейковыми сообщениями о якобы зверствах членов этой группы и их яркими "радикальными" националистическими настроениями.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что члены ТКГ зафиксировали повторяющиеся провокации на Донбассе со стороны российских оккупантов. Подробности — в нашем материале.

Также на портале рассказывалось, почему можно сделать вывод, что американский президент Джозеф Байден решил разрушить правительственный режим Владимира Путина.

К слову, журналисты также информировали о том, кому в Украине выгодны незаконные поставки различных товаров из временно оккупированных территорий Донбасса.


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Источник: https://ria.ru/20210322/donbass-1602358513.html
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