В Украине произошло землетрясение (карта)

В четверг, 1 декабря, в Украине произошло землетрясение. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение. Фото: из открытых источников

По данным специалистов, эпицентр землетрясения залегал в районе города Новоднестровск Черновицкой области, на глубине 6 километров. Его магнитуда составила 2,2 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясений относится к неосязаемым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении сейсмологов.

При этом специалисты отметили, что последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 18 ноября 2022 года с магнитудой 2,7.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Байден просит Конгресс предоставить дополнительную помощь Киеву, чтобы обеспечить поражение Путина. Как пояснила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Путин сегодня пытается совершать сразу несколько атак на украинцев. Ежедневно в Украине фиксируются сотник военных преступлений, которые совершает российская армия по указанию российского президента Путина. Кроме этого, по указанию главы Кремля Москва проводит ядерный шантаж. Россия использует также голод, как оружие, а еще пытается заморозить украинцев с приходом зимы.

Еще ранее "Комментарии" писали — Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Журналисты "Комментариев" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.









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