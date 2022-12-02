logo

BTC/USD

16958.99

ETH/USD

1275.62

LTC/USD

76.49

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Украине произошло землетрясение (карта)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине произошло землетрясение (карта)

Подземные толчки зарегистрировали в Черновицкой области

сегодня, 10:02
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В четверг, 1 декабря, в Украине произошло землетрясение. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Главный центр специального контроля.

В Украине произошло землетрясение (карта)

Землетрясение. Фото: из открытых источников

По данным специалистов, эпицентр землетрясения залегал в районе города Новоднестровск Черновицкой области, на глубине 6 километров. Его магнитуда составила 2,2 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясений относится к неосязаемым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли выявляются и регистрируются только сейсмографами", — говорится в сообщении сейсмологов.

При этом специалисты отметили, что последнее землетрясение с территории Черновицкой области было зарегистрировано 18 ноября 2022 года с магнитудой 2,7.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего ожидать в конце года: усилит ли Запад поддержку экономики Украины и санкционное давление на РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Байден просит Конгресс предоставить дополнительную помощь Киеву, чтобы обеспечить поражение Путина. Как пояснила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Путин сегодня пытается совершать сразу несколько атак на украинцев. Ежедневно в Украине фиксируются сотник военных преступлений, которые совершает российская армия по указанию российского президента Путина. Кроме этого, по указанию главы Кремля Москва проводит ядерный шантаж. Россия использует также голод, как оружие, а еще пытается заморозить украинцев с приходом зимы.

Еще ранее "Комментарии" писали — Украина входит в одну из сложнейших зим в своей истории. Журналисты "Комментариев" поинтересовалось у экспертов, какие вызовы, необходимости и перспективы есть в этой ситуации у украинского бизнеса.

В Украине произошло землетрясение (карта) - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gcsk.gov.ua/zareestrovano-zemletrus-v-cherniveczkij-oblasti-magnitudoyu-22-011222.html?fbclid=IwAR014yCtQwkwqXzT1ED00RU5qFMCb6hLeLGE5QVBL-15z-HtGxUuGT-4bZo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!