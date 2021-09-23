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Главная Новости Общество события В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками
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В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

В Украине предлагают отменить переносе выходных дней в связи с праздниками

сегодня, 11:15
Автор:

Хмільовська Інна

В Министерстве культуры показали проект и представили его на осмотр украинцам. В документе предлагается не переносить выходной день на другой, если праздник, который является нерабочим днем, совпадает с исходным.

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

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В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем (суббота и воскресенье), выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Эта норма введена в 1995 году, была отменена в конце 1997 и восстановлена в апреле 1999 года. Теперь ее снова могут изменить.

Но есть некоторые исключения: Рождество Христово по обеим календарям, Пасху, День Святой Троицы по юлианскому календарю, и Новый Год. Здесь правило переноса выходного дня будет сохраняться. День борьбы за права женщин (8 марта) и День Труда (1 мая) предлагают отмечать как Международные дни. Их оставляют выходными.

Также в документе предлагают немного сменить классифицикацию праздников, среди которых: государственный праздник, день траура, Международный день, памятный день, профессиональный праздник, скорбная дата, традиционный праздник. 

Проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украины будут нерабочими.

Как ранее информировал портал "Комментарии", длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост. За окном последний месяц лета да еще так хочется насладиться теплым солнцем и ласковым летним ветром. 

Напомним, ранее издание сообщало о том, как отдохнуть после тяжелого рабочего дня


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Источник: https://mkip.gov.ua/files/pdf/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2009.09.21%20(2)%20(1).pdf
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Обсуждения

Ксензюк Юрий

сегодня, 10:50

Вот пусть Министерство культури и работает в нерабочие дні,а не подписивается за всех украинцев!!

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