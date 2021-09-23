В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками

В Министерстве культуры показали проект и представили его на осмотр украинцам. В документе предлагается не переносить выходной день на другой, если праздник, который является нерабочим днем, совпадает с исходным.

В Украине хотят поменять календарь, фото с открытых источников

В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем (суббота и воскресенье), выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Эта норма введена в 1995 году, была отменена в конце 1997 и восстановлена в апреле 1999 года. Теперь ее снова могут изменить.

Но есть некоторые исключения: Рождество Христово по обеим календарям, Пасху, День Святой Троицы по юлианскому календарю, и Новый Год. Здесь правило переноса выходного дня будет сохраняться. День борьбы за права женщин (8 марта) и День Труда (1 мая) предлагают отмечать как Международные дни. Их оставляют выходными.

Также в документе предлагают немного сменить классифицикацию праздников, среди которых: государственный праздник, день траура, Международный день, памятный день, профессиональный праздник, скорбная дата, традиционный праздник.

Проект не отменяет те выходные, которые уже предусмотрены законом. Новый Год, Рождество по юлианскому и григорианскому календарю, 8 марта, Пасха и Троица по юлианскому календарю, 1 и 9 мая, День Конституции, День Независимости, День защитника и защитницы Украины будут нерабочими.



Как ранее информировал портал "Комментарии", длительные выходные на День Независимости 2021: украинцы успеют поймать лето за хвост. За окном последний месяц лета да еще так хочется насладиться теплым солнцем и ласковым летним ветром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!