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В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать (ФОТО)

Новые знаки появятся на дорогах 1 ноября

сегодня, 14:54
Автор:

Денис Подставной
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В Украине появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает Укравтодор на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать (ФОТО)

Дорога. Фото: Pixabay

Кабинет Министров Украины принял проект изменений в Правила дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 октября 2001. Изменения вступают в силу уже с 1 ноября.

В частности, часть изменений связана с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрительных функций:

дается новое определение велосипедной дорожки;

впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда;

подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности;

регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Также, появятся новые дорожные знаки такие как: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие.

Кроме того,  вводится новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, указывающей место концентрации ДТП, для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать (ФОТО) - фото 2
В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать (ФОТО) - фото 3
В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать (ФОТО) - фото 4
Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что 
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Также "Комментарии" сообщали о том, что Нацполиция объяснила, как будет контролировать наличие сертификата у граждан.


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Источник: https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3963382133761674
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