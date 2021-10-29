В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать (ФОТО)

В Украине появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает Укравтодор на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Дорога. Фото: Pixabay

Кабинет Министров Украины принял проект изменений в Правила дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10 октября 2001. Изменения вступают в силу уже с 1 ноября.



В частности, часть изменений связана с движением велосипедистов, пешеходов и людей с нарушением зрительных функций:

•дается новое определение велосипедной дорожки;

•впервые вводятся понятия велосипедной полосы и велосипедного переезда;

•подробно регламентируется, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности;

•регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

Также, появятся новые дорожные знаки такие как: жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запреты движения транспортных средств и другие.

Кроме того, вводится новая разметка для обозначения "лежащего полицейского", выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, перед выходами с территории школ, указывающей место концентрации ДТП, для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п. К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

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