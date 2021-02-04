В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции

Во время сегодняшнего заседания парламент Украины проголосовал за законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала сообщений о коррупции. Документ поддержали 253 народных избранника.

Коррупция - фото 112 Украина

Исходя из законопроекта, круглосуточный и свободный доступ смогут получить как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Также отмечено, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения данных функций в масштабах Украины. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Награду обличителю будут выплачивать не после судебного решения, а в последствии реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе.

Также документ предусматривает возможность анонимного сообщения о факте коррупции.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что международное агентство Transparency International объявило итоги рейтинга стран по уровню коррупции. Согласно индексу восприятия коррупции, Украина заняла 117 место в перечне из 180 стран. Представители антикоррупционных органов убеждены: подобные показатели довольно неплохие для Украины, но существует немало подводных камней. Поэтому властям следует как можно лучше работать с вопросами по искоренению коррупционных схем.









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