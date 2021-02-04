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В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции

"За" проголосовали 253 нардепа

сегодня, 14:04
Автор:

Елизавета Черных

Во время сегодняшнего заседания парламент Украины проголосовал за законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала сообщений о коррупции. Документ поддержали 253 народных избранника. 

В Украине появится Единый портал сообщений о коррупции

Коррупция - фото 112 Украина

Исходя из законопроекта, круглосуточный и свободный доступ смогут получить как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Также отмечено, что Национальное агентство по предотвращению коррупции просило освободить себя от обязанности вступать в судебные дела на стороне обличителя или третьего лица из-за недостаточного количества работников для выполнения данных функций в масштабах Украины. Однако ко второму чтению в законе прописали, что НАПК должно привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие обличитель.

Награду обличителю будут выплачивать не после судебного решения, а в последствии реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предусмотрены в Уголовном процессуальном кодексе.

Также документ предусматривает возможность анонимного сообщения о факте коррупции.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что международное агентство Transparency International объявило итоги рейтинга стран по уровню коррупции. Согласно индексу восприятия коррупции, Украина заняла 117 место в перечне из 180 стран. Представители антикоррупционных органов убеждены: подобные показатели довольно неплохие для Украины, но существует немало подводных камней. Поэтому властям следует как можно лучше работать с вопросами по искоренению коррупционных схем.




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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/ukraine-poyavitsya-edinyy-portal-soobshcheniy-1612431330.html
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