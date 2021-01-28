Рейтинг восприятия коррупции: известно, какое место заняла Украина

Утром 28 января международное агентство Transparency International объявило итоги рейтинга стран по уровню коррупции. Согласно индексу восприятия коррупции, Украина заняла 117 место. Такие данные сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в официальном Telegram-канале ведомства.

Коррупция в Украине немного уменьшилась. Фото из открытых источников

Данные этого индекса (более известного как Corruption Perceptions Index или просто CPI) утверждают, что Украина несколько улучшила свои позиции, если сравнивать с 2019 годом. Сейчас наше государство в рейтинге 180 стран занимает 117 место из 33 баллами. В 2019-м Украине удалось набрать лишь 30 баллов, занимая 126 место.





Представители антикоррупционных органов убеждены: подобные показатели довольно неплохие для Украины, но существует немало подводных камней. Поэтому властям следует как можно лучше работать с вопросами по искоренению коррупционных схем.

Первенство, как и в прошлом году, за собой оставили Дания и Новая Зеландия, набрав по 88 баллов (в 2019 году — по 87),

Индекс международной организации высчитывает коррупционное влияние на жизнь в стране, основываясь на оценках аналитиков, предпринимателей и тому подобное. Стоит отметить, что даже нынешние, "улучшенные" показатели Украины в рейтинге все равно относят ее в список стран с высоким уровнем коррупции.

Следует отметить, что показателям Transparency International склонны доверять во всем мире, хотя есть и те, кто критикует подход организации к расчетам. Так, по мнению профессора социологии Северо-Западного университета (Иллинойс, США) Георгия Дергуляна, подобные рейтинги не следует воспринимать, как истину в последней инстанции, ведь на самом деле "размеры" коррупционных действий трудно измерить. В качестве примера он приводил Исландию, которая неоднократно занимала первые места в рейтинге, пока не оказалось, что местные банки были зависимыми от отдельных людей у власти и правящих политических партий.

Ранее "Комментарии" изучали вопрос борьбы с коррупцией в Украине и то, почему Высший совет правосудия подвергает сомнению рекомендации стран G7.

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