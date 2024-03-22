В Украине появится Центр авиации: что известно

Правительство Украины решило создать новую организацию — Центр авиации при Службе безопасности Украины (СБУ). Это решение было принято для улучшения обороны страны и защиты ее граждан. Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук рассказал об этом, отметив, что идея создания центра принадлежит самой СБУ.

В Украине создан Центр авиации Службы безопасности Украины

Центр будет заниматься важными задачами по обеспечению безопасности Украины. Его цель – защитить страну от внутренних и внешних угроз, помогать в расследовании преступлений, угрожающих миру и безопасности, и бороться с терроризмом. Особое внимание Центр будет уделять помощи в боевых действиях вместе с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями.

" Новообразованное учреждение будет выполнять задачи Службы безопасности для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма, в частности, в районах ведения боевых действий совместно с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями", - отметил нардеп. Алексей Гончаренко,

Центр авиации СБУ станет ключевым звеном в системе национальной обороны, сосредотачиваясь на использовании авиационных средств для решения широкого спектра задач, от разведки до оперативного реагирования на угрозы.

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