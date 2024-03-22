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В Украине появится Центр авиации: что известно

На заседании правительства согласовали создание Центра авиации, который будет действовать при Службе безопасности Украины

сегодня, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Правительство Украины решило создать новую организацию — Центр авиации при Службе безопасности Украины (СБУ). Это решение было принято для улучшения обороны страны и защиты ее граждан. Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук рассказал об этом, отметив, что идея создания центра принадлежит самой СБУ.

В Украине появится Центр авиации: что известно

В Украине создан Центр авиации Службы безопасности Украины

Центр будет заниматься важными задачами по обеспечению безопасности Украины. Его цель – защитить страну от внутренних и внешних угроз, помогать в расследовании преступлений, угрожающих миру и безопасности, и бороться с терроризмом. Особое внимание Центр будет уделять помощи в боевых действиях вместе с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями.

" Новообразованное учреждение будет выполнять задачи Службы безопасности для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма, в частности, в районах ведения боевых действий совместно с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями", - отметил нардеп. Алексей Гончаренко,

Центр авиации СБУ станет ключевым звеном в системе национальной обороны, сосредотачиваясь на использовании авиационных средств для решения широкого спектра задач, от разведки до оперативного реагирования на угрозы.

Кроме того, портал "Комментарии" передает, что специалисты провели тестирование новых надводных дронов Sea Baby, изготовленных благодаря масштабному волонтерскому сбору в 2024 году. Эти "Морские малыши" отличаются от предыдущих как по внешнему виду, так и по характеристикам.



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