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В Украине появится "Армия дронов": что известно (Видео)

Минцифры запустили комплексную программу с UNITED24 для донатов на БПЛА

сегодня, 15:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр Михаил Федоров анонсировал акцию по поддержке украинской армии БПЛА. Минцифра, Генштаб ВСУ и инициатива президента UNITED24 планируют закупить целую "Армию дронов" для помощи военным на линии фронта.

В Украине появится "Армия дронов": что известно (Видео)

Фото иллюстративное / Pixabay

Генштаб и защитники предоставили информацию о потребностях. После встреч со специалистами в Минцифре есть план обеспечения дронами подразделений, которые находятся на линии фронта шириной около 2470 км.

БПЛА позволяют мониторить действия врага, его передвижения, производить воздушную разведку, своевременно изменить военные стратегии или получить точные координаты враждебных скоплений, складов и т.д. Для технологической Армии дронов планируется закупить 200 БПЛА. За донейты будут ремонтировать и обслуживать их, обучать операторов БПЛА. Для этого Минцифры запустили комплексную программу с UNITED24, куда можно послать любую сумму из любого уголка мира.

"С военными и партнерами мы тестировали разные дроны, собрали фидбек и сформировали системный подход к обеспечению разведчиков всем необходимым. На первом этапе мы планируем закупить 200 беспилотников, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и оставаться почти незаметными для врага. А значит, их еще сложнее сбить", – говорит министр.

Чтобы задонатить на дроны или отдать на нужды армии собственный, заходите по ссылке на страницу UNITED24. Там указано параметры, какие должен иметь дрон, который вы хотите передать.

Клиенты Monobank и Олег Гороховский уже собрали более 64 млн гривен, столько стоят два беспилотных авиационных комплекса Warmate.

Тем временем в Турции уже готовят к отправке три Байрактора. Об этом рассказал посол Украины в Анкаре.

"Слова с делом не расходятся — завершается подготовка трех самолетов Bayraktar Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках комиссии "Народный Байрактар", — подчеркнул он и поблагодарил компании от народа Украины.

Как писал портал "Комментарии", Украине нужны системы ПРО. Представитель командования Воздушных сил рассказал, как защитить города от ракет и работает ПВО.




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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=740959247094429
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