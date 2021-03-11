В Украине появился публичный реестр коррупционеров: как он работает и кому грозит

Борьба с коррупцией выходит в Украине на новый уровень. 11 марта представители Национального агентства по вопросам противодействия коррупции представили вниманию общественности публичный реестр коррупционеров. О событии сообщает Telegram-канал "PavlovskyNews".

В Украине заработал единый реестр коррупционеров. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По словам главы НАПК Александра Новикова, отныне каждый украинец сможет проверить любого соотечественника на предмет коррупционных действий. На специальном ресурсе CorruptionInfo существует возможность по ФИО или же регистрационному номеру определенного документа найти информацию, причастен ли человек к коррупции.





Также на главной странице портала имеется статистика, в которой отмечается общее количество лиц, внесенных в данный реестр, и их разделение по виду ответственности, которую они понесли за свои проступки.

Представитель Нацагентства уверены, что с помощью такого сайта работникам правоохранительных органов будет намного проще отслеживать "популярные" коррупционные практики.

Ко всему прочему данная база напрямую будет влиять и на самих коррупционеров. К примеру, если человек из реестра или возглавляемая им компания решит взять участие в каком-то из торгов на Prozorro, другие участники конкурса смогут ознакомиться с его коррупционным прошлым. Оно, к слову, может даже привести к отмене торгов.



Большинству украинцев, требующих победить коррупцию, подобная идея должна понравиться. Актуальность функционирования реестра коррупционеров в Украине подтверждает и политолог Андрей Мишин. В первую очередь эксперт отмечает движение страны в сторону избавления от негативной репутации "территории системных коррупционных схем".

Вместе с этим, по мнению Мишина, остаются вопросы к адекватности и беспристрастности обновленного Реестра НАПК. Их наличие означает существование угроз для национальной безопасности, прав и свобод граждан.

"Во-первых, в условиях фактически внешнего управления Реестр, обновленный в рамках помощи американско-британского проекта USAID/UK, может быть использован в интересах некоторых трансатлантических ТНК и туземных олигархов против несговорчивых чиновников центральной и местной властей, — поясняет свою точку зрения эксперт. — На сайте НАПК самой коррумпированной в Украине обозначена Днепропетровская область, что настораживает".

Вторым важным моментом Андрей Мишин отмечает активизацию хейтерских структур, что в последнее время все чаще действуют под видом кампаний журналистских расследований. Политолог кажется, что подобные организации могут использовать Реестр в интересах заказчика — не только против конкретных людей, но и против бизнес-структур.

"В-третьих, Реестр — удобный инструмент для политических преследований. К примеру, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник оказался там два года назад по надуманным обвинениям. Как исключить его — никто из распорядителей Реестра сегодня не знает, — отметил Мишин. — Потому об эффективности и пользе Реестра говорить пока рано. Посмотрим, когда станет известна расценка за включение или исключение конкретных персон и компаний в список коррупционеров".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине появится единый портал сообщений о коррупции.

Также на сайте найдется информация о том, каким образом европейские призывы победить коррупцию в Украине могут повлиять на борьбу с отечественным олигархатом.

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