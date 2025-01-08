В Украине появился новый праздник: когда отмечается и чему посвящен

В Украине появился новый государственный праздник. Ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает 8 января портал "Комментарии" со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.

В Украине ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Фото: Минобороны Украины

Как говорится в документе, новый праздник введен с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

"Постановляю установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля", — сказано в указе №17/2025.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Следовательно, впервые День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ будет отмечаться в июле этого года.

Напомним, несколько дней назад Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта. Этот праздник будет отмечаться ежегодно 5 февраля. А в конце 2024 года, как информировал портал "Комментарии", Зеленский подписал указ об еще одном новом государственном празднике — Дне межнационального согласия и культурного разнообразия, который будет отмечаться ежегодно 21 мая.

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