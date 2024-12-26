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Архиепископ назвал праздник, который может получить новую дату в календаре УГКЦ

УГКЦ меняет календарь: 95% верующих поддерживают реформу

26 декабря 2024, 14:49
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Черновалова Кристина

Календарная реформа в Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) проходит мирно и получила поддержку почти всех верующих. По словам главы УГКЦ Святослава, 95% общин выступили за переход на новый календарь. Только один приход в Харьковской области попросил немного больше времени для адаптации. Об этом архиепископ рассказал в интервью "РБК-Украина".

Архиепископ назвал праздник, который может получить новую дату в календаре УГКЦ

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Фото РБК-Украина

Переход на новый календарь стал историческим событием, поддержанным и верующими, и священнослужителями.

“Знаете, это было ощущение небывалого единодушия. Когда наш народ почувствовал, что все же церковные деятели являются их лидерами, а у нас было ощущение, что народ за нами идет”, - отметил Блаженнейший Святослав.

Он также подчеркнул, что многие прихожане выражали желание перемен еще раньше и даже сетовали, что реформа затянулась.

Ранее УГКЦ уже пыталась сменить календарь, но эти попытки вызвали много споров и разделений. Сегодня же процесс перехода демонстрирует редкое единство. По данным опроса, абсолютное большинство верующих стремятся жить по новому календарю.

В то же время глава церкви подчеркнул, что календарная реформа еще не завершена. Остаются вопросы, связанные с реформой празднования Пасхи (Пасхалии). Сейчас прихожане в Украине празднуют Пасху вместе с православными, тогда как за границей многие верующие отмечают ее вместе с Латинской церковью.

Блаженнейший Святослав рассказал, что месяц тому назад он провел переговоры с Вселенским Патриархом Варфоломеем и Папой Франциском. Они обсуждали возможность глобальной реформы Пасхалии.

"Следующий год может стать важным толчком для таких дискуссий. Но это только начало долгого процесса", – подчеркнул архиепископ.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские власти не прекращали диалог со всеми церквями в стране. Но это не касается Московской церкви, время которой прошло. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в Верховной Раде сделал президент Украины Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/glava-ugkts-svyatoslav-vatikan-e-poserednikom-1734950346.html
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