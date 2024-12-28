В Украине появился еще один государственный праздник

В Украине появился новый государственный праздник. День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая", — сказано в указе №883.

Поясняется, что целью нового праздника является укрепление единства и согласия украинского народа. А также содействие свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств Украины.

О новом празднике рассказал и президент Владимир Зеленский на встрече с представителями национальных сообществ и коренных народов Украины.

"21 мая будет День межнационального согласия и культурного разнообразия. Это не только ваш... я считаю, что это важно для всей Украины, но это ваш день, чтобы подчеркнуть то, что мы в Украине имеем и обязательно сохраним наше умение быть вместе, вместе независимыми украинцам", — сказал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — календарная реформа в Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) проходит мирно и получила поддержку почти всех верующих. По словам главы УГКЦ Святослава, 95% общин выступили за переход на новый календарь. Только один приход в Харьковской области попросил немного больше времени для адаптации. Об этом архиепископ рассказал в интервью "РБК-Украина".

Переход на новый календарь стал историческим событием, поддержанным и верующими, и священнослужителями.

Также издание "Комментарии" сообщало – празднование Нового года 2025 года обойдется украинцам значительно дороже, чем в прошлом году. Стоимость традиционного стола для семьи из четырех человек теперь составляет 3594,05 грн., что на 24,8% больше по сравнению с прошлым годом. Это подсчитали специалисты Института аграрной экономики, основываясь на средних ценах в супермаркетах по состоянию на декабрь 2024 года.



