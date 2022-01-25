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В Украине повысят пенсии и соцвыплаты: когда и на сколько

В Минсоцполитики пообещали пересчитать пенсии и социальные выплаты с 1 марта

сегодня, 12:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Минсоцполитике подготовили проект постановления, гарантирующего увеличение пенсий и социальных выплат в Украине уже с 1 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает портал "Комментарии".

В Украине повысят пенсии и соцвыплаты: когда и на сколько

Пенсии и социальные выплаты будут повышены с 1 марта. Фото из открытых источников

Проект постановления предлагает проиндексировать выплаты на 14 процентов. Речь идет о страховых пенсиях, назначенных до 2019 года (при этом сумма повышения будет не менее 100 гривен, а средний размер повышения будет составлять около 500 гривен); пенсии военным (средний размер повышения будет составлять 700 гривен); минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС (средний размер повышения будет составлять 400 гривен) и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Тем, на кого данная индексация не распространяется, начислят дополнительные 135 гривен в месяц.

"Также предлагается повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью I группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2 200 до 2 300 гривен, а для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, увеличить на 166 гривен до 2 100", — добавляют в ведомстве.
С 1 марта в Украине увеличат помощь государства на 400 гривен (с 1 700 до 2 100) для получателей пособия на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье; на 166 гривен (с 1934 до 2 100) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь.

Что касается пенсий пожилым людям, то размеры ежемесячных доплат также хотят проиндексировать на 14%. Таким образом, с 1 марта они составят для лиц в возрасте 75 – 80 лет – 456 гривен, а для лиц в возрасте 80 – 570 гривен.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pensiyi-ta-socialni-viplati-nezahishchenim-budut-pidvishcheni-z-1-bereznya-minsocpolitiki
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