В Украине похитили хакеров, работавших на ФСБ: что известно об их преступлениях

Сотрудники СБУ ликвидировали хакерскую группировку, которая действовала под руководством российской ФСБ и осуществила более пяти тысяч кибератак на государственные институции и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк, пишет УНИАН.

Украинская спецслужба разоблачила хакеров ФСБ (фото из открытых источников)

По его словам, обезврежена преступная деятельность хакерской группы "ARMAGEDON", работу которой координировали сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации". В ее состав входили работники так называемого "крымского" отдела ФСБ. Вместе с тем, с ними работали украинские оборотни в погонах, которые перешли на сторону противника в 2014 году.

Как отметил руководитель департамента, члены хакерской группировки занимались тем, что производили и отсылали на электронные ящики отечественных государственных институтов компьютерные вирусы, которые прикрывали под документы официальной электронной переписки и отчетности. Они так и назывались "отчеты", "план на следующий квартал" и другие.

Когда адресаты открывали полученное сообщение, компьютерная система автоматически поражалась вирусом без имеющихся признаков. А преступники после этого имели свободный доступ ко всем документам, и можно было держать на контроле действия заинтересованного клиента.

По информации сотрудников ведомства безопасности, им удалось не только раскрыть хакерскую группу, но и вычислить их, быть в курсе их планов, а также иметь все доказательства их преступной причастности к таким нападениям. Хотя они использовали вирусные защиты и анонимность.

Всем членам шпионской группировки объявлены подозрения согласно ст. 111 УКУ. Это – государственная измена.

Как было отмечено, группа "ARMAGEDON" – это специальное детище ФСБ России, созданное с целью прицельной "отработки" нашей страны. Его контролирует столичный Центр информационной безопасности ФСБ, расположенный в российской столице.

В ведомстве безопасности сообщили, что с начала военной агрессии России упоминавшийся центр запланировал более пяти тысяч кибератак и пытался вывести из строя более 1,5 тысяч компьютерных систем правительственных учреждений. Главными задачами хакеров-шпионов было проникновение и доступ к разведывательной информации, в частности имеющей ограниченный доступ и реализация акций информационно-психологического запугивания и вывода из рабочего режима украинских информационных систем.

В настоящее время проходят необходимые следственные действия и соответствующие экспертизы. Обвинения для агентов ФСБ России будут предъявлены по следующим статьям УКУ: с. 114 – это шпионаж, ст. 361 – несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, ст. 361-1 – создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что н ациональную стрелковую ассоциацию США взломали хакеры .

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