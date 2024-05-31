В Украине подняли тариф на свет: сколько теперь будем платить

Как передает портал "Комментарии", правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая.

Тарифы на свет. Фото: из открытых источников

Дифференциации тарифов по объему потребления, который ожидался ранее, — сохранить сниженную цену для тех потребителей, кто использует не более 100 кВт в час – не будет.

Таким образом тариф повышен на 60%, а все украинцы будут платить по 4,32 грн за кВт*ч вне зависимости от объемов потребления.

Стоит отметить, на период военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и тепло. Но он не касается электричества и холодной воды.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые отключения происходят практически по всей стране. В пятницу, 24 мая, Кабмину пришлось даже утвердить постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии. Также министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Какие решения необходимо принять для улучшения ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему в Верховной Раде заговорили о повышении тарифов на электроэнергию: что происходит в энергосистеме.



