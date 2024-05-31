В Украине подняли тариф на свет: сколько теперь будем платить

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая.
Тарифы на свет. Фото: из открытых источников
Дифференциации тарифов по объему потребления, который ожидался ранее, — сохранить сниженную цену для тех потребителей, кто использует не более 100 кВт в час – не будет.
Таким образом тариф повышен на 60%, а все украинцы будут платить по 4,32 грн за кВт*ч вне зависимости от объемов потребления.
Стоит отметить, на период военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и тепло. Но он не касается электричества и холодной воды.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине после российских ударов по нашей энергетике начались серьезные проблемы. Массовые отключения происходят практически по всей стране. В пятницу, 24 мая, Кабмину пришлось даже утвердить постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии. Также министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию. О чем говорит происходящее в нашей энергосистеме и вокруг нее? Какие решения необходимо принять для улучшения ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему в Верховной Раде заговорили о повышении тарифов на электроэнергию: что происходит в энергосистеме.
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Ігор
сегодня, 16:37
Ось вам терпіли - майте! Зате скільки було "точних" прогнозів від наших Ыкспэртыв. Не дивно, що їм не вистачило розуму за 34 роки державу збудувати. Зате як кошерно Чужі під "саму ялинку" підгадали! Так, щоб терпіли не змогли завчасно підготуватись: ні сімейний бюджет спланувати; ні щось енергоємне, ще за низьким тарифом зробити, ще й поки не настав пік споживання кондиціонерами. Це ще раз показує ставлення кошерних Чужих, до чужого їм народу. Чужі терпіл цинічно використовують: собі на користь, терпілам - на шкоду.