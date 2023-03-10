В Украине переименуют еще одну железную дорогу: варианты названия

В приложении "Дия" до 17 марта продлится опрос о новом названии Южной железной дороги. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров. По его словам, в рамках "железной украинизации", украинцы смогут выбрать из четырех вариантов новое название для ЮЖД. Текущее название досталось Украине по наследству от СССР и Российской империи.

Застосунок "Дія" використовують мільйони українців

"Входите в Дию и выбирайте новое название. Каждый ваш голос в Дии — кирпичик в развитие электронной демократии", — написал Федоров в своем телеграмм-канале.

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Среди предложенных вариантов:

— Харьковская железная дорога;

— Слобожанская железная дорога;

— Слободская железная дорога;

— Восточная железная дорога.



Накануне стало известно, что украинцы в Дии выбрали новое название Юго-Западной железной дороги — Центральная.

ЮЖД обслуживает более 1000 промышленных предприятий. На ЮЖД функционируют 4 дирекции железнодорожных перевозок: Купянская, Полтавская, Сумская и Харьковская.

Кроме того, с помощью Дии можно зафиксировать утраченное имущество. Об этом "Комментариям" рассказал руководитель команды по внедрению электронных услуг Министерства цифровой трансформации Денис Иванов.



"Дия — единственное государственное приложение, в котором уже есть возможность для почти 19 миллионов пользователей, которые являются гражданами Украины. Возможно очень быстро подать заявление и прикрепить всю необходимую информацию — текстовую, визуальную, подтверждающую наличие разрушенного имущества. Это быстро, это работает не только в рабочие дни или часы, не только на территории Украины, но и за рубежом, — отметил Денис Иванов. — Никаких очередей, записей, а лишь несколько кликов и пару минут".

На сегодняшний день этой возможностью воспользовались более 300 тысяч украинцев, в том числе через портал заполнено 20 000 заявлений и 310 000 из мобильного приложения. Также есть еще несколько тысяч заявлений, которые были поданы офлайн через ЦНАПы, от людей, которые не смогли пользоваться онлайн форматом.

В то же время специалисты объясняют:

"Дия предоставляет возможность подачи заявок, но она не подтверждает достоверность данных. После подачи заявок данные рассматриваются местными органами, формируется соответствующая комиссия, прибывающая на место, где было разрушено или повреждено имущество, проверяет достоверность данных, составляет акт и самостоятельно вносит разрушенное здание в соответствующий реестр, то есть, эти данные абсолютно достоверны только после того, как соответствующая комиссия утвердит это актом. Физические лица не ограничены в количестве объектов, на которые они могут подавать эти данные. Но это не распространяется на движимое имущество и на юридических лиц, то есть для предпринимателей, нет возможности подать соответствующее заявление", – разъясняет Денис Иванов.

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